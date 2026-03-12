A- A+

ANIVERSÁRIO Paço do Frevo celebra aniversário do Recife com programação gratuita Shows, rodas de diálogo e encontros com mestres da cultura marcam a agenda especial pelos 489 anos da cidade.

O Paço do Frevo preparou uma programação especial para celebrar os 489 anos da Recife, com atividades gratuitas ao longo do fim de semana. No dia 12 de março, data do aniversário da cidade, o museu abre as portas sem cobrança de ingresso, convidando o público a celebrar ao som do frevo, patrimônio cultural do Brasil e da humanidade.

Para falar sobre a comemoração do aniversário do Recife, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a Diretora do Paço do Frevo, Luciana Félix e guitarrista Lígia Fernandes. Sobre a declaração de amor ao Recife em seu aniversário, afirma Luciana Félix.

A agenda segue no dia 13, ao meio-dia, com show do conjunto Lígia Fernandes Trio dentro do projeto Hora do Frevo. No dia 14, o espaço recebe a etapa formativa do II Recife Frevo Festival, com a roda de diálogo "O Frevo é Delas" e apresentação da passista Rebeca Gondim. Já no dia 15, o público participa de um encontro dedicado à trajetória da carnavalesca Dona Dá e de Francis Souza, no projeto Desvendando Mestras e Mestres.

O Frevo é Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco e do Brasil pelo Iphan e um convite à celebração da vida. Em Pernambuco, o Paço do Frevo é seu lugar máximo de expressão. Reconhecido pelo Iphan como Centro de Referência em ações, projetos, transmissão, salvaguarda e valorização de uma das principais tradições culturais do nosso país, o museu atua nas áreas de pesquisa e formação em dança e música e na difusão das agremiações por meio da ativação de memórias, personalidades e linguagens artísticas.

Luciana Félix, Diretora do Paço do Frevo e Lígia Fernandes, Guitarrista

A programação destaca a presença feminina no mês dedicado às mulheres e reforça a importância do frevo para a identidade cultural da cidade. Todas as atividades são abertas ao público.

SERVIÇO

Hora do Frevo com Lígia Fernandes Trio

Sexta-feira, 13 de março, ao meio-dia, no Paço do Frevo. Entrada gratuita

II Recife Frevo Festival

Sábado, 14 de março, etapa formativa a partir das 16h30, no Paço do Frevo

Inscrições gratuitas o pelo link

"Desvendando Mestras e Mestres", com Dona Dá e Francis Souza

Domingo, 15 de março, às 15h, no Paço do Frevo

Inscrições gratuitas pelo link

Paço do Frevo: Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife. Horários: terça a sexta, 10h às 18h; sábado e domingo, 11h às 19h. Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia), entrada gratuita às terças-feiras. pacodofrevo.org.br | @pacodofrevo

