TEATRO Peça sobre Branca Dias retorna ao Recife e celebra 14 anos de trajetória "Senhora de Engenho Entre a Cruz e a Torá" integra o 32° Festival Janeiro de Grandes Espetáculos com apresentações no Teatro André Filho

A peça "Senhora de Engenho Entre a Cruz e a Torá" retorna aos palcos do Recife dentro da programação do 32° Festival Janeiro de Grandes Espetáculos. As apresentações acontecem no Teatro André Filho, localizado no Espaço Fiandeiros, na Rua da Saudade, 240, no bairro da Boa Vista, nos dias 29 e 30 de janeiro, às 19h30. A participação no festival marca o início das comemorações pelos 14 anos do espetáculo, que será celebrado em maio de 2026.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o ator da peça, Pedro Dias, ele fala sobre a temporada prolongada da peça.

Hoje é quase raro uma peça durar 14 anos. A peça não dura nem um final de semana, e a gente está há 14 anos sempre com sucesso de público e de crítica.

O espetáculo narra a história da judia portuguesa Branca Dias e é encenado a partir de referências do antigo engenho Camaragibe, onde a personagem viveu e ainda circulam relatos e lendas sobre sua presença. O texto é assinado por Miriam Halfim e direção de Emanuel David D’ Lucard, com uma montagem simples e criativa.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Ao longo de sua trajetória, a peça conquistou público e crítica, percorreu diversas cidades brasileiras e também chegou ao exterior no Festival Internacional de Teatro do Chile, cumpriu várias temporadas no Casarão de Maria Anita Amazonas Mac Dowell de Camaragibe e vários Teatros do Recife.

Serviço:

32° Festival Janeiro de Grandes Espetáculos

Senhora de Engenho Entre a Cruz e a Torá

Dias 29 (quinta-feira) e 30 (sexta) de janeiro

Horário: 19h30m

Teatro André Filho (Rua da Saudade, 240, Boa Vista, área central do Recife)

Ingressos: Inteira: R$ 60; Meia: R$ 30

Venda: Sympla

Informações (81) 99536-4746

