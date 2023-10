Saiba como a tireóide afeta nossa saúde

A- A+

Alterações no peso, pele seca, queda de cabelo, alteração no humor, dificuldade de concentração são sintomas que podem alertar para problemas na tireoide. Ela é uma glândula que fica localizada no pescoço e produz hormônios que são importantes para manter o funcionamento saudável do nosso corpo, por isso, ao perceber as junções de sintomas, é importante procurar ajuda médica. Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96.7, conversou com a endocrinologista Paula Aragão, nesta sexta-feira (27), no Canal Saúde.

A especialista explicou que a tireoide produz os hormônios T3 e T4, que são hormônios que participam do metabolismo do ser humano de uma forma geral como um todo a respiração, o funcionamento cerebral a manutenção da pele, cabelos e unhas.

“Não só todo o sistema de funcionamento do organismo sistema digestivo respiratório cardiovascular então alterações nesses hormônios tanto para mais quanto para menos quando a gente tem uma hiperfunção ou a hipofunção vão trazer sintomas variados”, destacou.

Sobre o tratamento, a endocrinologista Paula Aragão, ressaltou que é realizado de forma individual dependendo do caso em cada paciente.

“O tratamento tem que ser sempre individualizado. Então se você tem Digamos hipotiroidismo numa criança num adulto no idoso, você vai tratar de forma totalmente diferente, porque o metabolismo de uma criança é totalmente diferente e o metabolismo do Idoso. As doses do remédio serão individualizadas, então será uma dose maior para quanto mais jovem for e uma dose que vai paulatinamente sendo reduzida à medida que você vai envelhecendo”, disse.

