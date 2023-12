Saiba como cuidar do coração nas festas de fim de ano

Os exageros habituais do final de ano podem comprometer a saúde, principalmente a de quem tem doenças de base, como hipertensão, diabetes e obesidade. Excessos de comida e bebida alcoólica, gastos além da conta, stress, depressão e a obrigação de parecer feliz nas comemorações podem estimular problemas de saúde.

Foi o que explicou o cardiologista e professor Domingos Melo, entrevistado do âncora Jota Batista no Canal Saúde desta segunda-feira (18).

Tem que ter cuidado redobrado, pra começar o ano com o pé direito. Nessa época de festas de final de ano, os exageros acontecem com muita frequência, principalmente relacionado ao uso de bebida alcoólica e a alimentos com quantidade exagerada de sal, o que termina aumentando o risco de crises de pressão alta e outras doenças”, destacou Domingos Melo.