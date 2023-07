Saiba identificar a constipação intestinal infantil

A- A+

A constipação intestinal, mais conhecida como intestino preso, é um mal comum em crianças e caracteriza dor e/ou dificuldade para evacuar, com fezes endurecidas e diminuição na frequência evacuatória. Existem situações também onde a criança desenvolve incontinência fecal retentiva, quando o efeito é ao contrário e a criança evacua sem sentir. Para falar sobre o assunto, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista conversou, no Canal Saúde desta quarta-feira (19), com o cirurgião pediátrico com ênfase em cirurgia colorretal, Lívio Veloso, que afirmou que “a causa, em grande maioria, é o que a gente chama de constipação funcional, ou seja, pode não ser algum problema da estrutura do intestino ou do ânus, mas sim da forma como ele funciona”.

O médico orientou, ainda, o que deve ser feito em constipação de bebês.



“Em recém-nascidos, o normal é ele evacuar em até 48 horas depois que nasceu. Quando o bebê tem duas ou menos evacuações na semana, sente dor ou precisa fazer muito esforço ao evacuar, tem eliminação de fezes de grande calibre (inclusive com possibilidade de entupir o vaso sanitário) ou elimina espontaneamente fezes na roupa, procure imediatamente um médico”.

As causas são inúmeras e compreendem desde uma dieta pobre em fibras a doenças neurológicas. Os sintomas podem ser ausência de evacuação por vários dias, duas ou menos evacuações por semana, dor abdominal, diminuição do apetite.



Ainda de acordo com o cirurgião pediátrico, a cirurgia serve apenas para alguns casos específicos. Então, geralmente, o tratamento é feito com medicações e mudanças na alimentação.



“O paciente que necessita de intervenção cirúrgica de tratamento é aquele que tem alguma alteração orgânica no corpo, como, por exemplo, quem nasce com o ânus fora do lugar”



