Saiba o que é 'Dezembrite' e como ela está associada à depressão

A- A+

A Dezembrite é uma síndrome relacionada ao calendário do ano e que envolve as emoções de um ser humano, costumeiramente gerada pela ansiedade ou depressão. Apesar de considerada como algo passageiro, se não diagnosticada e tratada corretamente, pode evoluir e se tornar um transtorno. Esse foi o tema do Canal Saúde da Rádio Folha FM 96,7 desta sexta-feira (15), com o âncora Jota Batista recebendo a médica Geriatra Flávia Goldmann, membro da Sociedade Alemã de Geriatria.

Segundo um estudo da International Stress Management Association (Isma), a Dezembrite é acometida em 80% das pessoas economicamente ativas. Elas apresentam níveis maiores de estresse, ansiedade e até depressão no final do ano.

Para a geriatra Flávia Goldmann, a síndrome ocorre a partir dos últimos três meses do ano.

A síndrome (Dezembrite) relacionada ao calendário, e que envolve as emoções. A partir dos últimos três meses do ano começam a surgir balanços de vida na cabeça de as pessoas, problemas emocionais não resolvidos, geralmente elas já existiam e, com o chegar no final do ano o calendário vai apertando, e a pessoa começa a desenvolver um nível de ansiedade, uma exclusão de emoções, brigam com amigos, sofrem com problemas no trabalho, que acarretam numa possível Dezembrite”, afirmou Flávia.

De acordo com a médica, “estimular a autopercepção” é um meio para constatar um possível diagnóstico.

Um caminho é esse, parar para se olhar, olhar para si mesmo, se mostrar preventivamente a um psicólogo, fazendo testes e conversas para diagnosticar uma possível depressão ou ansiedade, mas que seja um ato voluntário”



Médica geriatra, Flávia Goldmann, membro da Sociedade Alemã de Geriatria

Um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), mostra que o Brasil é o país que mais sofre com ansiedade, um dos sintomas muito presentes nesta época do ano.

Geralmente, os casos agudos de depressão, com desfechos fatais, são maiores no dia 31 de dezembro. Nesses casos, é bom se aproximar, acolher, conhecer a história dos seus filhos, amigos e familiares. O papel da família e amigos é essencial para ajudar o ‘paciente’”, argumentou a médica.

Confira algumas dicas para se manter tranquilo neste final de ano:

- É preciso saber vivenciar este momento e a palavra é equilíbrio! Tire o peso dos rituais, faça o que lhe for mais agradável e o que for possível;

- Trace metas alcançáveis e com calma;

- Passe tempo com pessoas que você ama;

- Busque contato com a natureza;

- Invista em boas noites de sono;

- Aprenda a dizer "não";

- Mantenha a atividade física e uma alimentação saudável.

Temos que ter em mente que "tudo passa" e que se este momento não é o melhor de todos, outros virão.

Ouça o podcast através do link abaixo:

Veja também

CANAL SAÚDE Tremor nas mãos: nem sempre é Mal de Parkinson, Entenda