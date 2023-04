Saiba os riscos de ser um fumante passivo

A- A+

Fatores de risco, como a poluição do ar e o fumo passivo, são reconhecidos pela ciência como responsáveis por provocar câncer de pulmão em pacientes que nunca tragaram um cigarro. Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, apresentador da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com o cirurgião torácico Adolpho Barros nesta quinta-feira (20), no Canal Saúde.



O médico começou a entrevista definindo um fumante passivo.



É uma pessoa que não fuma, porém, que está em contato com a fumaça do cigarro e com as substâncias tóxicas da combustão desse cigarro", afirmou.

Adolpho Barros expôs que o tabagista passivo corre os mesmos riscos que o tabagista, porém, em um grau menor, e citou perigos para a saúde.



Você não está inalando os produtos da combustão do cigarro diretamente, mas indiretamente. O fumante passivo também tem aumento de risco de doenças cardiovasculares como infarto, como AVC. Também tem aumento de risco de asma, de infecções respiratórias, de doença pulmonar obstrutiva crônica, que são doenças de pacientes tabagistas”, explicou.



Segundo o cirurgião torácico, o perigo à saúde que corre uma pessoa que fuma de forma passiva é significativo.



Estudos dizem que, em relação a uma pessoa não fumante e um fumante passivo, aumenta em torno de 20% a 30% o risco de câncer de pulmão. Ou seja, é um risco considerável”, relatou.



