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Canal Saúde Saída dos filhos de casa pode transformar rotina e identidade dos pais Psicóloga explica que o chamado "ninho vazio" não é uma doença, mas um processo de transição que pode abrir espaço para novos projetos e redescobertas

A saída dos filhos de casa pode provocar mudanças profundas na rotina e na dinâmica familiar. A saudade, a sensação de vazio e a perda da convivência diária podem fazer parte desse período, especialmente para pais que dedicaram grande parte da vida à criação dos filhos. Apesar dos desafios, essa fase também pode representar o encerramento de um ciclo e o início de uma nova etapa.

O chamado “ninho vazio” costuma estar associado ao momento em que os filhos deixam a casa para construir a própria vida. Para os pais, a mudança pode significar não apenas a ausência física dos filhos, mas também a necessidade de reorganizar a rotina, as relações e a própria identidade.

Nesta quarta-feira (9), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a psicóloga clínica Andrea Formiga, sobre os impactos emocionais da saída dos filhos de casa e os caminhos para lidar com essa nova fase.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Durante a entrevista, Andrea Formiga explicou que o termo “síndrome do ninho vazio” pode levar a uma interpretação equivocada.

“É um sentimento de luto, mas muito mais um luto simbólico. Culturalmente, se fala muito na síndrome do ninho vazio, mas é importante trazer aqui que isso não é uma doença nem um diagnóstico. É muito mais um momento de transição, de fechamento de um ciclo para a abertura de um novo ciclo.”

Andrea Formiga, psicóloga clínica

A especialista destacou que o impacto da saída dos filhos vai além da ausência dentro de casa. A rotina familiar também é modificada.

"Quando esse vazio é deixado pelo filho, é interessante isso, porque não é só um quarto que fica vazio. É para além do quarto. Aquelas pessoas todas dentro da casa, ocupando, falando, distribuindo funções e tarefas para todo mundo... Mas, quando essas pessoas se ausentam e saem, o que fica?”

A mudança pode ser especialmente significativa para pais que construíram grande parte da identidade em torno da criação dos filhos. Nesse processo, sentimentos como saudade, tristeza e melancolia podem aparecer e fazem parte da adaptação. No entanto, Andrea Formiga alerta que é importante observar a intensidade e a duração desses sentimentos, principalmente quando começam a comprometer a rotina e a convivência social.

“O que precisa se observar é a intensidade disso e o quanto a vida dessas pessoas perde um pouco da funcionalidade. Se aqueles pais não conseguiram reorganizar a vida depois que os filhos saíram e aquele sentimento de tristeza, que poderia ter passado, permanece, é preciso ficar atento. A saudade pode se intensificar ao ponto de provocar isolamento social, e essas pessoas começam a se isolar e a ficar mais apáticas. Aí começamos a perceber sinais de um possível adoecimento.”

A psicóloga também ressaltou que a saída dos filhos não significa o fim da parentalidade. O vínculo permanece, mas passa por uma transformação, já que os filhos assumem maior autonomia e os pais precisam encontrar novas formas de se relacionar com eles, respeitando as escolhas e a independência conquistadas.

Outro aspecto que pode mudar é a relação entre o casal. Com a rotina anteriormente concentrada nos filhos, os parceiros podem precisar redescobrir a convivência a dois e reconstruir momentos compartilhados que ficaram em segundo plano durante os anos de dedicação à família.

“Quando esses filhos saem, pode ser uma grande oportunidade de retomar esses projetos e viver essa história que tanto se gostaria de viver. Desenvolver uma habilidade, aprender uma nova língua, fazer uma viagem... Não como forma de tamponar a falta, mas, de fato, de viver um projeto pessoal, um desejo.”

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