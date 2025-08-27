A- A+

CULTURA Sam Nóbrega retorna ao Recife com show intimista na Casa de Alzira Apresentação nesta sexta (29) marca o primeiro álbum solo do músico pernambucano, o lançamento de Ponta de Dois Lados que reúne convidados e releituras na Casa de Alzira

O cantor, compositor e multi-instrumentista pernambucano Sam Nóbrega faz apresentação nesta sexta-feira (29), às 20h, na Casa de Alzira, no Bairro do Recife. Radicado em Portugal há três anos, o artista volta ao Recife para mostrar as músicas de Ponta de Dois Lados, seu primeiro álbum, lançado em 2024 pelo selo britânico Freestyle Records.

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha da Tarde com Simone Ventura, recebeu o cantor pernambucano Sam Nóbrega. Na entrevista para divulgar seu show "Sam Nóbrega e Convidados", falou das principais referências para nascer o álbum "Ponta de Dois Lados"

" Eu acho que para mim, na verdade, a referência vem muito da música brasileira, tanto a música popular como o que a gente chama de MPB, né? de forma mais genérica assim, mas acho que Gilberto Gil, Caetano, Geraldo Azevedo, aí também tem o Forró, que eu também tenho muitas referências, meus pais sempre me levaram para Caruaru, então eu tenho muita forte essa referência do São João para mim, as festas populares contam carnaval também. "

Cantor, compositor e multi-instrumentista Sam Nóbrega/Foto: Divulgação

No palco, ele recebe Thiago Rad, Pedro Santana, Júnior Teles, Carlos Filho, Babi Jaques e Rafael Cavalcanti. O repertório inclui faixas autorais, inéditas e versões, em formato intimista, alternando momentos solo e em parceria.

Nóbrega, que já colaborou com nomes como Tulipa Ruiz, Ângela Ro Ro e Lirinha, destaca a apresentação como especial pelo reencontro com o público recifense. Os ingressos estão disponíveis no Sympla. A Casa abre às 19h, com opções de comidas e bebidas.



SERVIÇO :

Show SAM NÓBREGA E CONVIDADOS

Local: Casa de Alzira (Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife)

Data: sexta-feira (29 de agosto)

Abertura da casa: 19h | Show: 20h

Ingressos: R$ 40 à venda no Sympla. Link disponível no perfil do insta @casadealzira



Mais informações: @casadealzira

Imprensa: Ana Nogueira 81.99918.4817

Veja também