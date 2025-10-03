A- A+

SAMBA Samba autoral ocupa o Teatro Mamulengo neste domingo Mesa de Samba Autoral reúne compositores e convidados para celebrar a tradição do samba pernambucano com repertório de composições próprias

O Teatro Mamulengo, no Recife Antigo, recebe neste domingo (5), às 16h, mais uma edição da Mesa de Samba Autoral. O encontro, que acontece sempre no primeiro domingo do mês, reúne nomes ligados à tradição do samba pernambucano. Criado há 20 anos pelo saudoso sambista Paulo Perdigão. O projeto mantém-se vivo sob a liderança de Rui Ribeiro, cantor, compositor, produtor cultural e médico.

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu os compositores da Mesa de Samba Autoral, Rui Ribeiro fala sobre os 20 anos do grupo e do compromisso deixar registrado um material sobre a trajetória do grupo.

A gente tá organizando isso para que as pessoas possam ter acesso aos 20 anos de funcionamento da mesa, né? Esse ano a gente fez 20 anos de funcionamento de samba legítimo de Pernambuco e estritamente autoral. Não é não é brinquedo, não! Esse coletivo chamado mesa de samba autoral, que tá 20 anos batalhando pela autoralidade do samba de Pernambuco.

Também integram o grupo Selma do Samba, Pagode Nascimento, Pretinho da Samarina e Edson Albuquerque. O repertório privilegia apenas composições autorais, fortalecendo o papel do compositor local.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

A proposta é manter a roda como espaço de resistência e valorização cultural.

SERVIÇO

MESA DE SAMBA AUTORAL

Teatro Mamulengo ( Praça do Arsenal da Marinha, Recife Antigo)

Domingo (5) às 16h

