SAMBA

Samba autoral ocupa o Teatro Mamulengo neste domingo

Mesa de Samba Autoral reúne compositores e convidados para celebrar a tradição do samba pernambucano com repertório de composições próprias

Mesa de Samba Autoral comemora 20 anos de samba autoral no RecifeMesa de Samba Autoral comemora 20 anos de samba autoral no Recife - Foto: Felipe Nascimento

O Teatro Mamulengo, no Recife Antigo, recebe neste domingo (5), às 16h, mais uma edição da Mesa de Samba Autoral. O encontro, que acontece sempre no primeiro domingo do mês, reúne nomes ligados à tradição do samba pernambucano. Criado há 20 anos pelo saudoso sambista Paulo Perdigão. O projeto mantém-se vivo sob a liderança de Rui Ribeiro, cantor, compositor, produtor cultural e médico.

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu os compositores da Mesa de Samba Autoral, Rui Ribeiro fala sobre os 20 anos do grupo e do compromisso deixar registrado um material sobre a trajetória do grupo.

 

A gente tá organizando isso para que as pessoas possam ter acesso aos 20 anos de funcionamento da mesa, né? Esse ano a gente fez 20 anos de funcionamento de samba legítimo de Pernambuco e estritamente autoral. Não é não é brinquedo, não! Esse coletivo chamado mesa de samba autoral, que tá 20 anos batalhando pela autoralidade do samba de Pernambuco.

 

Também integram o grupo Selma do Samba, Pagode Nascimento, Pretinho da Samarina e Edson Albuquerque. O repertório privilegia apenas composições autorais, fortalecendo o papel do compositor local.

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

 

A proposta é manter a roda como espaço de resistência e valorização cultural.

 

SERVIÇO

MESA DE SAMBA AUTORAL

Teatro Mamulengo (Praça do Arsenal da Marinha, Recife Antigo)

Domingo (5) às 16h

 

