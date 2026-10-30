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EVENTO Samba "Doze por Oito" reúne artistas em roda de samba em Olinda Roda de samba comandada por Leyde do Banjo será um dos destaques da programação, além da participação do grupo Boa Ousadia e convidados

A primeira edição do Samba "Doze por Oito", evento dedicado ao samba e ao pagode, acontece neste sábado (31) a partir das 15h, no Espaço Zé do Som, localizado na Ladeira da Pitombeira, em Olinda. Um dos destaques da tarde será a roda de samba comandada pela cantora Leyde do Banjo, que assume a condução musical do encontro. A proposta é reunir admiradores do samba em um ambiente de descontração, música e valorização dos artistas pernambucanos.

Para falar sobre o Samba "Doze por Oito", o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou cantora Leyde do Banjo, a artista também reforça a presença feminina em um gênero tradicionalmente marcado pela força de seus intérpretes.

"Hoje realmente temos muito mais mulheres, elas hoje têm mais coragem de serem o que quiser [...]. A música, quando é inserida na vida das pessoas, ela também é uma terapia, é transformador."

O Samba Doze por Oito promete movimentar a cena cultural olindense com uma tarde dedicada ao samba e ao encontro de diferentes gerações de sambistas e apreciadores do gênero. O público contará ainda com a apresentação do grupo Boa Ousadia e outras atrações musicais.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A escolha de Olinda como palco do evento também aproxima a programação da identidade cultural da cidade, reconhecida por suas manifestações populares e diversidade musical.

SERVIÇO

Evento: Samba Doze por Oito

Data: 31 de outubro de 2026 (sábado)

Horário: a partir das 15h

Local: Espaço Zé do Som

Endereço: Ladeira da Pitombeira, Olinda – PE

Atrações: Leyde do Banjo, grupo Boa Ousadia e outras atrações.

Ingresso: R$30 reais a venda na bilheteria digital.

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