Sambada de Cavalo Marinho promove oficinas gratuitas na Região Metropolitana do Recife
Projeto promove oficinas gratuitas em 10 cidades da Região Metropolitana do Recife e aproxima o público dos saberes, personagens, dança e música do Cavalo Marinho
A Sambada de Cavalo Marinho da Capital chega à terceira edição com oficinas gratuitas em 10 cidades da Região Metropolitana do Recife. A programação começa neste sábado (15), em Goiana, e segue até dezembro, quando será encerrada no Recife. O projeto é realizado pelo Cavalo Marinho Estrela de Ouro de Condado, reconhecido como Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco. Sob a coordenação do Mestre Aguinaldo Roberto da Silva, folgazões experientes vão compartilhar conhecimentos sobre a brincadeira.
Para falar sobre as oficinas, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o Produtor Geral Fernando Cavalcanti, que destaca a importância do cavalo marinho ser um patrimônio de todos.
Por se tratar de um patrimônio de todos, o cavalo marinho pertence a mim, a você, a todo mundo que está escutando e a quem não está ouvindo também. Não há pré-requisitos para participar das oficinas: é chegar, de portas abertas, e brincar”, afirma Fernando Cavalcanti .
As oficinas terão como foco os aspectos cênicos e teatrais do Cavalo Marinho, cada turma poderá receber até 50 participantes, a partir dos 8 anos de idade, com encontros presenciais e atividades teóricas e práticas. Entre os conteúdos estão personagens, corporeidade, loas, diálogos, poesias, dança e música. O diretor geral da 3ª Sambada fala sobre o tempo ideal da brincadeira tradicional.
Na sua forma tradicional, a brincadeira se manifesta do anoitecer até o amanhecer, da boca da noite até a barra do dia quebrar. O projeto busca dar esse tempo ideal e de contemplação para os brincantes se manifestarem com calma e paciência”, afirma Fernando Cavalcanti.
A proposta valoriza a transmissão de saberes e o respeito aos Mestres e Brincantes com atividades que passarão por Araçoiaba, Goiana, Camaragibe, Olinda, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes e Recife. As vivências também buscam aproximar o público das características tradicionais da manifestação cultural.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
A iniciativa é realizada pelo Ministério da Cultura e pela Sambaqui Criações, com patrocínio do Banco do Nordeste S.A., coprodução do Instituto Casa Astral e apoio do Cais do Sertão. A ação busca ampliar o acesso aos elementos artísticos e culturais do Cavalo Marinho, promovendo a valorização e a transmissão dos saberes dessa manifestação popular.
Serviço:
Programação Completa
Goiana
15/08 - Na Sede do Caboclinho Canindé
Endereço: R. Vicente Celestino, 221a - Nova, Goiana - PE
Como chegar: https://maps.app.goo.gl/wkbeikp4t26RamY26
Horário: 14h
Araçoiaba
22/08 - Na Sede do Maracatu Cambindinha
Endereço: Rua Presidente Vargas, Centro, Araçoiaba - PE
Horário: 14h
Olinda
12/09 - No Centro Luiz Freire
Endereço: Rua 27 de Janeiro, 181 - Carmo, Olinda - PE
Como chegar: https://maps.app.goo.gl/JPRHngi37n8AQGzM6
Horário: 14h
Paulista
27/09 - No Terreiro Ilê Axé Orixalá Talabí
Endereço: R. Orobó, 257 - Paratibe, Paulista - PE
Como chegar: https://maps.app.goo.gl/PwNpyosoA9b8Cnwg8
Horário: 14h
Cabo de Santo Agostinho
03/10 - Na Sede da Sobac
Endereço: R. Vig. João Batista, 157 - Centro, Cabo de Santo Agostinho - PE
Como chegar: https://maps.app.goo.gl/rwnTrnWNJi2meNTr8
Horário: 14h
São Lourenço da Mata
07/11 - No Centro Cultural Manifesto Cultura Popular
Endereço: R. Nova Esperança F - Pixete, São Lourenço da Mata - PE
Como chegar: https://maps.app.goo.gl/bhSxNRzAQGuSeBK9A
Horário: 14h
Igarassu
14/11 - Sede do Maracatu Estrela Brilhante
Endereço: Rua Doutor Barbosa Lima, Vila Saramandaia, Centro Histórico de Igarassu - PE
Camaragibe
28/11 - No Centro Cultural Quilombo Catucá
Endereço: R. Ana Alves, 443 - Viana, Camaragibe - PE
Como chegar: https://maps.app.goo.gl/eVHFeR5kaxWzBhdv5
Horário: 14h
Jaboatão dos Guararapes
05/12 - Endereço: R. Édson Régis, 10 - Vista Alegre, Jaboatão dos Guararapes - PE
Como chegar: https://maps.app.goo.gl/CW8SH6Z5k78K5ALVA
Horário: 14h
Recife
18/12 - No Cais do Sertão (Oficina)
19/12 - No Cais do Sertão (Culminância)
Endereço: Armazém 10, Av. Alfredo Lisboa, s/n - Recife, PE
Como chegar: https://maps.app.goo.gl/sRNc5S5ias7GVnCR7
Horário: 20h