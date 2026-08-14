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CULTURA POPULAR

Sambada de Cavalo Marinho promove oficinas gratuitas na Região Metropolitana do Recife

Projeto promove oficinas gratuitas em 10 cidades da Região Metropolitana do Recife e aproxima o público dos saberes, personagens, dança e música do Cavalo Marinho

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Produtor Geral, Fernando Cavalcanti comemora a 3ª Sambada de Cavalo Marinho da Capital realizada na Região Metropolitana do Recife Produtor Geral, Fernando Cavalcanti comemora a 3ª Sambada de Cavalo Marinho da Capital realizada na Região Metropolitana do Recife - Foto: Emerson Menezes

A Sambada de Cavalo Marinho da Capital chega à terceira edição com oficinas gratuitas em 10 cidades da Região Metropolitana do Recife. A programação começa neste sábado (15), em Goiana, e segue até dezembro, quando será encerrada no Recife. O projeto é realizado pelo Cavalo Marinho Estrela de Ouro de Condado, reconhecido como Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco. Sob a coordenação do Mestre Aguinaldo Roberto da Silva, folgazões experientes vão compartilhar conhecimentos sobre a brincadeira.

 

Para falar sobre  as oficinas, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o Produtor Geral Fernando Cavalcanti, que destaca a importância do cavalo marinho ser um patrimônio de todos.

Por se tratar de um patrimônio de todos, o cavalo marinho pertence a mim, a você, a todo mundo que está escutando e a quem não está ouvindo também. Não há pré-requisitos para participar das oficinas: é chegar, de portas abertas, e brincar”, afirma Fernando Cavalcanti .

 

 

As oficinas terão como foco os aspectos cênicos e teatrais do Cavalo Marinho, cada turma poderá receber até 50 participantes, a partir dos 8 anos de idade, com encontros presenciais e atividades teóricas e práticas. Entre os conteúdos estão personagens, corporeidade, loas, diálogos, poesias, dança e música. O diretor geral da 3ª Sambada fala sobre o tempo ideal da brincadeira tradicional.

Na sua forma tradicional, a brincadeira se manifesta do anoitecer até o amanhecer, da boca da noite até a barra do dia quebrar. O projeto busca dar esse tempo ideal e de contemplação para os brincantes se manifestarem com calma e paciência”, afirma Fernando Cavalcanti. 

A proposta valoriza a transmissão de saberes e o respeito aos Mestres e Brincantes com atividades que passarão por Araçoiaba, Goiana, Camaragibe, Olinda, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes e Recife. As vivências também buscam aproximar o público das características tradicionais da manifestação cultural.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A iniciativa é realizada pelo Ministério da Cultura e pela Sambaqui Criações, com patrocínio do Banco do Nordeste S.A., coprodução do Instituto Casa Astral e apoio do Cais do Sertão. A ação busca ampliar o acesso aos elementos artísticos e culturais do Cavalo Marinho, promovendo a valorização e a transmissão dos saberes dessa manifestação popular.

 

Serviço:

Programação Completa

Goiana

15/08 - Na Sede do Caboclinho Canindé

Endereço: R. Vicente Celestino, 221a - Nova, Goiana - PE

Como chegar: https://maps.app.goo.gl/wkbeikp4t26RamY26

Horário: 14h

Araçoiaba

22/08 - Na Sede do Maracatu Cambindinha

Endereço: Rua Presidente Vargas, Centro, Araçoiaba - PE

Horário: 14h

Olinda

12/09 - No Centro Luiz Freire

Endereço: Rua 27 de Janeiro, 181 - Carmo, Olinda - PE

Como chegar: https://maps.app.goo.gl/JPRHngi37n8AQGzM6

Horário: 14h

Paulista

27/09 - No Terreiro Ilê Axé Orixalá Talabí

Endereço: R. Orobó, 257 - Paratibe, Paulista - PE

Como chegar: https://maps.app.goo.gl/PwNpyosoA9b8Cnwg8

Horário: 14h

Cabo de Santo Agostinho

03/10 - Na Sede da Sobac

Endereço: R. Vig. João Batista, 157 - Centro, Cabo de Santo Agostinho - PE

Como chegar:  https://maps.app.goo.gl/rwnTrnWNJi2meNTr8

Horário: 14h

São Lourenço da Mata

07/11 - No Centro Cultural Manifesto Cultura Popular

Endereço: R. Nova Esperança F - Pixete, São Lourenço da Mata - PE

Como chegar: https://maps.app.goo.gl/bhSxNRzAQGuSeBK9A

Horário: 14h

Igarassu

14/11 - Sede do Maracatu Estrela Brilhante

Endereço: Rua Doutor Barbosa Lima, Vila Saramandaia, Centro Histórico de Igarassu - PE

Camaragibe

28/11 - No Centro Cultural Quilombo Catucá

Endereço: R. Ana Alves, 443 - Viana, Camaragibe - PE

Como chegar: https://maps.app.goo.gl/eVHFeR5kaxWzBhdv5

Horário: 14h

Jaboatão dos Guararapes

05/12 - Endereço: R. Édson Régis, 10 - Vista Alegre, Jaboatão dos Guararapes - PE

Como chegar: https://maps.app.goo.gl/CW8SH6Z5k78K5ALVA

Horário: 14h

Recife

18/12  - No Cais  do Sertão (Oficina)

19/12 - No Cais  do Sertão (Culminância)

Endereço: Armazém 10, Av. Alfredo Lisboa, s/n - Recife, PE

Como chegar: https://maps.app.goo.gl/sRNc5S5ias7GVnCR7

Horário: 20h

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