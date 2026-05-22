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SHOW Sambarrasta abre edição do TBT do Samba no Recife Antigo Grupo pernambucano divide programação com o Molejo em evento gratuito no próximo domingo (24).

A banda Sambarrasta será um dos destaques da abertura do TBT do Samba, que acontece no próximo domingo, 24 de maio, na Rua do Observatório, no Recife Antigo. Formado por Rafa (vocal e percussão), Toni (vocal e percussão), Peu (vocal e violão) e Paka (percussão), o grupo surgiu em 2018 e ganhou espaço em eventos culturais e shows de samba na capital pernambucana. Além de releituras de clássicos do pagode, a banda também aposta em músicas autorais, como “Tudo Por Você”, “Beijo Bom”, em parceria com Taiguara Borges, e “Pagode Diferente”.

Para falar sobre o show, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou os cantores Rafa e Toni, da banda Sambarrasta, eles destacam a influência musical e a honra de dividir o palco com o Molejo.



A gente obviamente por sermos da década de 90, a gente foi muito influenciado pelo Molejo [...] pra gente é uma honra de verdade estar participando desse lineup”, afirma Rafa.

Rafa e Toni prometem levar muita alegria e animação durante a apresentação no TBT do Samba - Foto: Emerson Costa

Além do Grupo Molejo, o evento contará com apresentações das bandas Sambarrasta, Sassarico, Ourisamba e Sem Razão, reforçando a proposta de valorizar o samba e o pagode no Recife. A programação promete reunir fãs do samba e do pagode em uma tarde marcada por sucessos que atravessaram gerações.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Os ingressos para o TBT do Samba são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla. A organização também realizará uma campanha solidária para arrecadação de 1 kg de alimento não perecível.

Serviço

TBT do Samba

Domingo, 24 de maio, a partir das 15h.

Local: Rua do Observatório – Recife Antigo, Recife

Ingressos gratuitos com retirada antecipada no Sympla:

Doação solidária: 1kg de alimento não perecível

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