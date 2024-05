A- A+

GASTRONOMIA Santa Cruz do Capibaribe realiza a primeira edição do Festival Moda Gastrô O evento, que acontece nesse fim de semana, vai transformar a capital da moda na capital da gastronomia

Nos próximos sábado (18) e domingo (19), a Capital da Moda vai se transformar na capital da gastronomia, com a primeira edição do Festival Moda Gastrô. A ação é fruto de uma parceria entre o Sebrae-PE, a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o Instituto Cesar Santos.

“As ações do Festival, na verdade, começaram bem antes, com as consultorias feitas pela equipe de chefs do Instituto a vários restaurantes do município. A ideia foi fomentar o mercado de alimentação local, levando novas técnicas, troca de experiências e motivar os empresários a viverem um novo momento nos seus estabelecimentos”, explica o chef Cesar Santos, presidente do Instituto.

Durante o fim de semana de festival, a população poderá conferir uma série de aulas-show com grandes nomes da gastronomia pernambucana, que ensinarão receitas ao vivo, com acesso gratuito. Também será revelado o resultado do concurso cultural “A Receita da Moda”, que conta com a participação de sete estabelecimentos locais que criaram pratos exclusivos para o evento e terá a receita escolhida pela população, através de votação, já disponível nos bares e restaurantes participantes.

Programação:

Dia 18, das 16h30 às 17h30 - Aula-show com o chef Adriano Oliveira

Dia 18, das 18h às 19h - Aula-show com o chef Cesar Santos

Dia 18, das 19h30 às 20h30h - Aula-show com o chef Leandro Ricardo

Dia 18, das 21h às 22h - Final do concurso A Receita da Moda

Dia 19, das 17h às 18h - Aula-show com o chef Rogério Ribeiro

Dia 19, das 18h30 às 19h30 - Aula-show com o chef Raul Menezes



Serviço:

Festival Moda Gastrô

Dias 18 e 19 de maio

Local: Parque Wellington Monteiro

