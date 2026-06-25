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SÃO JOÃO Santanna, O Cantador, mantém viva a herança de Luiz Gonzaga e defende o forró pé de serra Em entrevista à Rádio Folha FM 96,7, o cantor destacou a importância de preservar a cultura nordestina, valorizar os artistas da terra e manter viva a tradição junina.

Considerado um dos maiores intérpretes da música nordestina, Santanna, O Cantador, construiu uma trajetória de mais de 30 anos marcada pela valorização do forró tradicional e da cultura popular do Nordeste.

Natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, o cantor e compositor conviveu com Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, tornando-se um dos principais responsáveis por manter viva a musicalidade e os ensinamentos deixados pelo mestre.

Em seus shows, Santanna costuma declamar poesias de renomados poetas populares, além de fazer questão de tocar o Hino de Pernambuco. Defensor da cultura nordestina, também levanta a bandeira da valorização dos artistas da terra e da preservação das tradições juninas.

Em entrevista à Rádio Folha FM 96,7, Santanna falou sobre sua relação com Luiz Gonzaga, a importância da cultura popular nordestina e os desafios para manter o forró tradicional em evidência nos festejos juninos.

“Nós temos uma festa e ela só se tornou grande desse jeito porque é diferente. Em lugar nenhum do mundo tem, só tem aqui”, afirma Santanna, O Cantador.

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