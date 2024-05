Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Recife, faz homenagens à santa

A- A+

O ponto alto das homenagens à Nossa Senhora de Fátima, no Recife, acontecerá na próxima segunda-feira (13), no Santuário de Fátima, no antigo Colégio Nóbrega. A cerimônias de devoção à santa, começaram com missa nesta quinta-feira (09), às 19h, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima, que lembra a aparição de Nossa Senhora a três crianças na cidade de Fátima, em Portugal, no ano de 1917.



O santuário do Recife é considerado o mais antigo do mundo dedicado à Nossa Senhora de Fátima, fora de Portugal, tendo sido fundado em 8 de setembro de 1935. “Em 1930, as aparições ainda não eram reconhecidas, mas era já de direito oculto. Então a colônia portuguesa católica, com os jesuítas portugueses da escola Nóbrega, decidiram construir uma igreja no Colégio Nóbrega, mas preferiram fazer em estilo santuário”, explicou o padre Antônio Mota, reitor do santuário.

Altar do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Recife/ Foto: Hilda Bastos



Programação

Nesta sexta-feira (10), às 19h, haverá missa celebrada pelo Padre Mota; no sábado, dia 11, serão celebradas duas missas: uma às 16h, com participação do setor de juventude da Arquidiocese de Olinda e Recife, e outra às 19h, pelo Padre Delmar Cardoso. Já no domingo, dia 12, será celebrada a missas das mães, pelo padre Delmar Cardoso, às 11h30. No mesmo dia, às 19h outra celebração com o padre Antônio Mota. Na segunda-feira, dia de Nossa Senhora de Fátima os festejos começam às 6h30, com fogos, seguido de missa às 7h, 9h, 10h30, 12h, 14h30 e 18h, a missa solene, com o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jacson. As homenagens se encerram às 20h, com a procissão com a imagem da santa



Veja também

CANAL SAÚDE Entenda por que o pé diabético tem alta incidência no Nordeste