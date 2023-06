São João do Recife garante segurança contra violações de direitos

A- A+

Quem for ao Arraial Rio Branco, no Bairro do Recife, encontra uma verdadeira vila rural de casinhas coloridas. O projeto Barraca Social, com curadoria do Recentro, da Prefeitura do Recife, conta com oito empreendedores de alimentos que vendem comidas típicas como tapioca, milho, canjica, pamonha, bolo de milho e pé de moleque, amendoim cozido e caldinho. O grupo passou por capacitação sobre fabricação alimentar, higienização, qualidade do produto e atendimento ao cliente. A vila também conta com artesãos que vendem roupas, adereços juninos e bolsas. Mas uma preocupação da PCR é com as garantias dos direitos das pessoas, em especial das minorias. Durante as festividades juninas, no sítio trindade, na avenida rio branco e nos polos nos bairros, a Secretaria Executiva de Direitos Humanos do Recife divulga as plataformas de denúncias contra Homofobia e contra o Racismo e a violência contra a mulher. Equipes apresentam os serviços do Centro Municipal em Cidadania LGBTQIA+ e divulgam importantes campanhas como:"Este ambiente é livre de preconceito" e "Este banheiro é de todos e todas as mulheres/homens". A cidade conta com uma plataforma para denúncias de homofobia , acessada pelo Conecta Recife ou pelo site denunciaslgbt.recife.pe.gov.br. As equipes da Gerência da Igualdade Racial também estão divulgando os serviços e a plataforma de denúncias "Recife sem racismo". As pessoas vítimas ou testemunhas de violações com conotações ou motivações racistas podem fazer denúncias no: xopreconceito.recife.pe.gov.br .

Como já é tradição, celebração, prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher também fazem parte dos festejos públicos do Recife. A Secretaria da Mulher montou um estande no Sítio Trindade. No local, uma equipe com psicóloga, advogada e assistente social, do Centro de Referência Clarice Lispector ouve e orienta mulheres vítimas de assédio, importunação sexual e outras formas de violência durante os festejos. Na avenida Rio Branco tem o serviço da unidade móvel de atendimento à mulher, que amplia a oferta de informação e garantia de acesso de mulheres às ações de prevenção e enfrentamento à violência. Ao todo, 60 profissionais estão mobilizados. O serviço telefônico gratuito do Clarice Lispector é o 0800- 2-8-1- 0-1-0-7. O serviço de Whatsapp é 9-9488-61-38 e funciona 24 horas. O Centro Clarice Lispector, com sede em Santo Amaro, também funciona 24 horas durante o São João, já o do Ipsep, funciona, durante ciclo junino, das sete da manhã às sete da noite.

A Prefeitura do Recife organizou toda estrutura para que recifenses e turistas que brincarem o ciclo junino nos arraiais espalhados pelos bairros e nos polos oficiais, possam fazer com segurança. A Guarda Civil Municipal do Recife conta com cinco viaturas extras, além das 20 já existentes, na Operação São João 2023. No polo principal, no Sítio Trindade, foram instaladas 25 câmeras de segurança e no Recife Antigo são 45 câmeras instaladas em pontos estratégicos e em toda a extensão da avenida Rio Branco. O efetivo, desde a abertura até o encerramento do evento, será de três mil e 800 agentes que trabalham em conjunto com a Polícia Militar de Pernambuco, a C-T-T-U e a Secretaria Executiva de Controle Urbano.

