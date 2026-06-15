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CANAL SAÚDE São João exige cuidados extras com a pele diante da fumaça, calor e maquiagem pesada Especialistas alertam para riscos como ressecamento, acne, manchas e agravamento de doenças de pele durante o período de festas junin

O São João é um dos momentos mais aguardados do ano no Nordeste, reunindo tradições como fogueiras, comidas típicas, quadrilhas e muito forró. No entanto, a combinação de fumaça, calor intenso das fogueiras, vento frio das noites juninas e o uso prolongado de maquiagens pesadas pode representar riscos significativos para a saúde da pele.

A fumaça produzida pelas fogueiras em tempos de São João, carrega partículas finas e substâncias tóxicas que se depositam sobre a pele, provocando estresse oxidativo e acelerando o envelhecimento precoce. Além disso, o calor excessivo próximo às chamas pode causar vasodilatação, contribuindo para o aparecimento de manchas e vermelhidão facial.

Para tratar do assunto, o Âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, entrevistou a dermatologista Ana Luiza Gadelha, no Canal Saúde, que falou sobre os cuidados extras com a pele no São João.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:





Ana Luiza Gadelha iniciou a entrevista explicando que viajar para o frio do interior e ficar alternando entre a baixa temperatura e o calor das fogueiras causa um choque térmico violento. Somado às bebidas e comidas típicas, essa época de São João é o gatilho perfeito para a explosão da rosácea.

“Durante o São João, há uma combinação de fatores que pode agravar a rosácea, como o clima mais frio, o consumo de bebidas alcoólicas e alimentos à base de leite. Além disso, as mudanças bruscas de temperatura — por exemplo, sair de um ambiente mais quente para outro mais frio — provocam alterações nos vasos sanguíneos da pele. Esse processo pode desencadear crises e fazer com que os sintomas da rosácea se manifestem ou se intensifiquem.” Ana Luiza Gadelha, demartologista

A dermatologista também alertou que essa mesma fuligem atinge o rosto, gerando uma agressão celular silenciosa que acelera o envelhecimento precoce de quem curte a festa de São João perto do fogo.

“Os efeitos da fumaça na pele não costumam ser percebidos imediatamente, como acontece com os pulmões. Na pele, a poluição age de forma mais lenta e seus impactos aparecem a longo prazo. Ela favorece a formação de radicais livres, substâncias que aumentam a desidratação da pele, aceleram o envelhecimento precoce e podem até provocar alterações no DNA das células.”

Além disso, a especialista faz um alerta severo sobre a chegada das festas de São João: chegar exausto do forró de madrugada e ir direto para a cama com o rosto pintado causa irritações profundas e alergias severas.

“Nas quadrilhas juninas organizadas, é comum o uso de maquiagens elaboradas e produções mais complexas. No entanto, alguns cuidados são importantes. O cílio postiço, por exemplo, não foi feito para permanecer por mais de 24 horas e não deve ser usado durante o sono. A pele precisa descansar e ficar livre de produtos durante a noite. Dormir com maquiagem pode aumentar a irritação da pele e favorecer o surgimento de problemas dermatológicos.”

Por fim, Ana Luiza Gadelha fez um apelo para que os pais fujam das maquiagens de feira ou sem selo de qualidade no São João, pois a pele infantil é extremamente fina e vulnerável.

“É preciso ter muito cuidado na hora de maquiar crianças e sempre optar por produtos adequados para a pele infantil. Muitas vezes, os pais compram maquiagens muito baratas, como blushes e glosses vendidos em lojas sem garantia de procedência. Embora pareçam inofensivos, esses produtos podem causar reações alérgicas, irritações e outros problemas dermatológicos.”

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