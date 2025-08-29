Saracotia faz pré-lançamento do álbum "Oriente" em Olinda
Trio pernambucano mistura baião, frevo e sonoridades ciganas em novo trabalho que chega às plataformas digitais em outubro
O trio instrumental pernambucano Saracotia apresenta nesta sexta-feira (29), no Alma Café, em Olinda, o show de pré-lançamento do seu terceiro álbum, “Oriente”. O disco chega às plataformas digitais em outubro e marca o retorno da banda após mais de uma década sem gravar. Formado por Rafael Marques, Marcio Silva e Rodrigo Samico, o grupo aposta em um encontro sonoro entre baião, frevo e influências da música cigana.
O projeto nasceu após uma turnê internacional, que incluiu apresentações no Taihu Jazz Festival, na China. O álbum reúne oito faixas inéditas, com produção de Rafael Marques e gravado no estúdio Carranca, no Recife.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo
O primeiro single, “Crimea”, já está disponível e traz escalas orientais combinadas ao sotaque nordestino. Conhecido pela ousadia musical, o Saracotia reafirma com “Oriente” sua relevância na cena instrumental brasileira, sem perder a ligação com as raízes de Pernambuco.
O show promete revelar parte dessa nova fase ao público.
SERVIÇO
Show de pré-lançamento do álbum “Oriente”, do Saracotia
Onde: Alma Café (Ladeira da Misericórdia, 106, Olinda)
Quando: 29 de agosto (sexta), às 20h
Quanto: R$ 50 e R$ 25 (meia), à venda no Sympla