CANAL SAÚDE Sarcopenia aumenta os casos de quedas em idosos Especialista destaca a importância da atividade física e da nutrição para um envelhecimento saudável

A Sarcopenia aumenta o risco de quedas e compromete qualidade de vida de idosos. A perda de massa muscular começa a partir dos 30 anos, mas se intensifica com o tempo e com algumas condições de saúde.

Para especialistas, manter a musculatura ativa é essencial para garantir um envelhecimento saudável, preservar a autonomia e prevenir acidentes graves.

Nesta quarta-feira (17), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o geriatra, membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, em Pernambuco, Andrey Lucas. Ele falou sobre a sarcopenia.

Dr. Andrey Lucas iniciou a entrevista alertando que a sarcopenia é um processo natural, mas que o cuidado preventivo deve omeçar muito antes da terceira idade

“O pico de massa muscular de qualquer pessoa vai acontecer por volta dos 30 a 40 anos. Então, a gente tem que pensar, na verdade, em evitar essa progressão. O início a partir dos 30, 35 anos é importantíssimo se manter ativo do ponto de vista físico para contribuir, para fortalecer sua massa muscular.”

Ao detalhar o tratamento e a prevenção da sarcopenia, o especialista explicou que a recuperação da saúde muscular depende de dois pilares fundamentais

“Existem dois pilares pra gente prevenir a sarcopenia. Atividade física, principalmente a atividade física que a gente chama resistida, como a musculação e a alimentação, ela tem que ser principalmente rica em proteínas. Carne, no peixe, no frango, na galinha, no ovo.”

O médico também afimrou que nunca é tarde para começar a se exercitar, mesmo para quem já passou dos 60 anos e nunca teve esse hábito

“Nunca é tarde. Tem vários estudos mostrando que qualquer atividade, até uma simples caminhada de poucos minutos, ela é muito melhor do que ser sedentário. Não existe idade limite para começar a prática da atividade física.”

Por fim, Dr. Andrey reforçou que o objetivo de manter a massa muscular vai muito além da estética

“Eu só consigo tomar banho sozinho, trocar de roupa só, sair de casa, se eu tiver uma massa muscular adequada. Para eu ser independente, preciso ter condições físicas para isso. A prática de atividade física não é por questões estéticas, é por questões funcionais de qualidade de vida.”

