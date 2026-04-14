A- A+

LANÇAMENTO Igor & Lipe estreiam com "Meu Castigo" e marcam início de nova fase na música pernambucana Dupla de jovens cantores aposta em trabalho autoral para apresentar identidade construída desde a infância e fortalecer espaço na nova geração artística

A nova cena musical de Pernambuco ganha destaque com o lançamento de “Meu Castigo”, já disponível nas plataformas digitais, o single marca a estreia da dupla Igor & Lipe. Formada pelos jovens Igor Valença, de 14 anos, e Lipe Brandão, de 16, a parceria apresenta ao público uma música autoral que traduz a identidade artística construída ao longo dos anos.

Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou dupla Igor & Lipe. Eles falam sobre a inspiração para o novo single "Meu Castigo".

A gente pensou em fazer uma música que conversasse com o público [...] é um tema que o público se identifica muito, né? Esse tema da relação do amor”, afirmam Igor e Lipe

Igor ficou conhecido nacionalmente ao participar do The Voice Kids, enquanto Lipe se destaca como multi-instrumentista. Unidos desde a infância, eles se conheceram no teatro musical e desenvolveram juntos habilidades em canto, atuação e dança.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A trajetória inclui participações em espetáculos e shows ao lado de artistas pernambucanos. Com orientação da produtora Luciana Alves, a dupla estrutura agora um projeto mais consistente. “Meu Castigo” representa não apenas o primeiro lançamento, mas o início de uma nova fase na carreira. A música reforça o entrosamento e a versatilidade dos dois artistas. Igor & Lipe surgem como uma aposta promissora da nova geração.

Veja também