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Canal Saúde Saúde bucal dos bebês exige cuidados desde o nascimento do primeiro dente Odontopediatra orienta sobre higiene, uso de flúor e impactos da chupeta e da mamadeira

Os cuidados com a saúde bucal devem começar ainda nos primeiros meses de vida. Desde o nascimento do primeiro dente de leite, a higiene adequada é fundamental para prevenir problemas bucais e contribuir para o desenvolvimento saudável da criança. Entre as principais dúvidas dos pais estão o momento certo para iniciar a escovação, a quantidade de creme dental com flúor e os efeitos do uso prolongado da chupeta e da mamadeira.

A recomendação atual é que a escovação seja iniciada assim que surgir o primeiro dente de leite, utilizando escova infantil com cabeça pequena, cerdas macias e creme dental fluoretado na concentração adequada. A quantidade também deve ser controlada de acordo com a idade da criança.

Entre os cuidados estão ainda a atenção ao uso da chupeta e da mamadeira. O uso prolongado desses objetos pode interferir no desenvolvimento dos ossos da boca e da face, por isso especialistas recomendam que o processo de retirada seja iniciado ainda nos primeiros anos de vida.

Nesta segunda-feira (21), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a odontóloga e odontopediatra Raíssa Dias, sobre os principais cuidados com a saúde bucal dos bebês, a importância do creme dental com flúor e os impactos do uso prolongado da chupeta e da mamadeira.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Raíssa Dias explicou que a higiene bucal deve começar assim que surgir o primeiro dente de leite. A especialista também destacou que não é necessário utilizar creme dental sem flúor, desde que seja usada uma pasta infantil na concentração adequada.

“A partir do primeiro dentinho, seja com 3 meses, 4 meses, 6 meses, apareceu primeiro dentinho, a escovação vai ser feita com pasta de dente com flúor. E aí não é qualquer pasta de dente, tem que ser uma pasta de dente infantil… tendo uma pasta de dente infantil, normalmente com bonequinhos, personagens, sabores, ele já vai ter a concentração adequada de flúor, que é 1100 ppm de flúor…”

A odontopediatra também alertou para os impactos do uso prolongado da chupeta e da mamadeira no desenvolvimento dos ossos da boca e da face. Segundo ela, o processo de retirada deve começar antes dos dois anos de idade.

“Uma criança que faz uso de chupeta, de mamadeira, ele tem mais chances, certo, de ter uma má formação nos ossos da boca e nos ossos da face. […] é ideal que até 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, eu já comece a tentar tirar a mamadeira e a chupeta, porque a partir dos dois aninhos os ossos começam a tomar sua posição que vão ficar até o restante da vida.”

Outro ponto destacado pela especialista foi a importância dos dentes de leite. Apesar de serem temporários, eles exercem uma função importante no direcionamento do nascimento dos dentes permanentes e, por isso, não devem ser perdidos antes do período adequado.

“O dente de leite ele guia o nascimento do dente de osso, do dente permanente. Então, se eu perco esse dente de leite antes do tempo, o dente de osso, ele vai ficar desfalcado de estrutura, de guia. Pode nascer no lugar errado, pode nascer troncho… os dentes de leite, eles realmente não podem ser perdidos antes do tempo.”

Por fim, Raíssa Dias ressaltou a importância de uma odontologia humanizada e orientou os pais a não transmitirem aos filhos possíveis experiências negativas ou medo de ir ao dentista.

“Se você é um adulto, um idoso que tem medo, tá muito convidado para ir no consultório para conhecer uma odontologia humanizada. Mas se você for levar sua criança para um consultório, tente não passar o seu medo para ela, para ela ter a experiência dela. E para isso acontecer também, evite ir no dentista só quando tiver problema…”

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