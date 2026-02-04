A- A+

Canal Saúde Saúde da mulher: por que infecções ginecológicas aumentam no verão Especialista explica como fatores ambientais e comportamentais influenciam a saúde íntima feminina durante o período de veraneio

A chegada do verão vem acompanhada da ida às praias, piscinas e viagens de férias. Com o uso prolongado de roupas de banho e a mudança na rotina de cuidados, as mulheres ficam mais propensas a infecções ginecológicas no período de veraneio.

Nesta quarta-feira (2), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o ginecologista e obstetra do Hospital Santa Joana e professor da UFPE, Edilberto Rocha. Ele falou sobre infecções ginecológicas.

O Dr. Edilberto Rocha iniciou a entrevista explicando o mecanismo biológico que torna o verão a estação propícia para infecções ginecológicas

"A gente tem na vagina um pH ácido justamente para proteger a vagina das infecções bacterianas.No mar tem sal, tem um pH diferente, isso altera aquele ambiente. Então, alguns germes que causam doença gostam de calor e umidade. Então, a gente tem o ambiente ali propício para aquelas infecções"

O especialista foi enfático ao contraindicar o uso de duchas internas

"Isso é absolutamente contraindicado. A gente já sabe que aquelas bactérias normais que tem que ter ali dentro da vagina, tem que ficar. Se você fica o tempo todo fazendo essas duchas higiênicas, você tá tirando a proteção. Se você tira a bactéria que é boa, vai ficar um espaço aberto ali pra bactéria que não é boa"

Sobre o vestuário no calor, o médico recomendou evitar o uso prolongado de lycra e roupas justas para evitar as infecções ginecológicas

"Calcinha de laicra, roupas apertadas, tudo isso pode causar esse aumento também do calor e consequentemente das infecções. Então, a gente recomenda que a paciente use aquela calcinha de algodãoe ela vai trocar ali ao longo do dia. Isso diminui, sem sombra de dúvida, as infecções genitais"

Por fim, o Dr. Edilberto alertou que as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) podem causar infertilidade que só será descoberta anos depois

"Algumas infecções, por exemplo, infecção por clamídia, por tricolomonas, podem causar obstruções nas tubas, nas trompas. Então, hoje a paciente tem 20 anos, nem pensa em engravidar e eu pego os pacientes com 35, 33 que tem obstruções nas tubas que vieram de infecções que elas pegaram na vida adulta precoce"

