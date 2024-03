Saúde feminina: o mês da mulher inspira os cuidados preventivos

A- A+

Desde a adolescência as garotas precisam cuidar da saúde e, a partir da vida sexual ativa ainda mais. E no Canal Saúde vamos falar sobre os vários problemas que são relacionados à saúde feminina como os cuidados na primeira menstruação, os exames indispensáveis após iniciar a vida sexual, os métodos anticonceptivos, ovários policísticos e problemas hormonais, a própria gestação e a menopausa.

Os cuidados com a saúde são fundamentais para uma vida feliz e equilibrada. Neste mês de março, no qual é celebrado o Dia Internacional das Mulheres na próxima sexta-feira, dia 08 de março, é fundamental ressaltar a importância da realização de exames de rotina.

A saúde feminina é influenciada por uma série de fatores, incluindo idade, genética, hábitos alimentares, atividade física, tabagismo, consumo de álcool e outras substâncias, além de fatores ambientais e sociais.

Para toda mulher, independentemente da faixa etária, é importante: Praticar atividades físicas regularmente; ter uma alimentação saudável e equilibrada; evitar o consumo de tabaco e outras substâncias tóxicas; controlar o consumo de álcool; ter uma boa higiene íntima.

E para abordar o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a Médica ginecologista Altina Castelo Branco, da Clínica Art Fértil.



Médica ginecologista Altina Castelo Branco. Foto: Divulgação



A especialista frisou a importância dos cuidados desde a primeira menstruação da mulher



“É a partir do momento que a mulher menstrua é bom já iniciar os cuidados. Importante ter uma primeira consulta que pode ser com uma Pediatra que já dá uma orientação ou de preferência uma ginecologista que faz essa examinação e que quando ela já vai explicar dos hormônios, do ciclo menstrual, cuidados que ela pode ter e o que ela pode esperar, por exemplo menstruações ainda irregulares porque o organismo está começando esse ciclo, um pouco mais de cólica por conta das flutuações hormonais dessa fase, e aí depois ao longo da vida, quando ela começa a pensar em ter uma vida sexualmente ativa, poder ela orientar sobre os cuidados de contracepção, camisinha como também uma pílula seja oral ou injetável, para se programar e não ter uma gravidez indesejada ou não programada.E Cuidados também para não contrair doenças sexualmente transmissíveis; falar de vacinas como a do HPV ,que o ideal é que ela faça isso até antes mesmo de ter a primeira relação sexual, por isso que se preconiza que as meninas ou os meninos com nove ou dez anos já tomem essa vacina...”

A médica seguiu alertando a mulherada e dando dicas de cuidados ao longo da vida das mulheres

“Bom uma coisa que é bem comum é a mulher ter cólicas menstruais. Mas aquela cólica que você tem no primeiro dia ou na véspera da menstruação e que você tomou um analgésico e passou, aí tudo bem, e também quando ela tá começando a menstruar no primeiro ano, porque os hormônios ainda estão regulando, mas depois o normal é que essa cólica fique muito leve que nem precise todo mês tomar analgésico. E o que chama atenção é se essa cólica vem piorando a intensidade, então vai dando uma noção de uma coisa evolutiva. E aí já não é normal, aí ela tem que começar a investigar, o porquê disso, fazer uma ultrassom vaginal para investigar uma possível endometriose e outras doenças como um mioma e pólipo que esteja causando o aumento da cólica e do fluxo menstrual então é importante esse acompanhamento. E mesmo que a mulher não tenha nenhuma queixa, e mesmo que ela não tenha tanta cólica, é importante que anualmente ela faça exames preventivos para o câncer de útero. Depois dos 30 anos uma ultrassom da mama de forma anual, mesmo que não sinta nada na região”





