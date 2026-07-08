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Canal Saúde Saúde mental nas férias: por que nem todo descanso reduz a ansiedade? Psiquiatra explica como aproveitar o período de forma realmente restauradora para a mente

As férias costumam ser associadas ao descanso, lazer e bem-estar. No entanto, nem sempre esse período representa um alívio para a saúde mental. Expectativas elevadas, gastos extras, viagens cansativas, dificuldade de se desconectar do trabalho e a pressão por aproveitar ao máximo os dias de folga podem gerar ansiedade, frustração e sensação de esgotamento, comprometendo a saúde mental.

Além disso, pessoas que convivem com transtornos como ansiedade, depressão e burnout podem perceber mudanças importantes durante as férias, afetando diretamente a saúde mental. A quebra da rotina, o isolamento social ou até a convivência intensa com familiares podem influenciar o bem-estar emocional. Especialistas reforçam que descansar vai muito além de tirar alguns dias de folga: é preciso permitir que o cérebro reduza o estado constante de alerta e recupere o equilíbrio emocional, fortalecendo a saúde mental.

Nesta terça-feira (07), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o médico psiquiatra Rafael Amorim, da Faculdade AFYA, especialista em Nutrologia, sobre os impactos das férias na saúde mental e como tornar esse período realmente restaurador para a saúde mental.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

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Rafael Amorim Figueiredo explicou que muitas pessoas retornam das férias tão ou mais cansadas do que antes.

“Descansar não significa apenas interromper o trabalho. É preciso permitir que a mente diminua o estado de alerta constante para que haja uma recuperação emocional verdadeira”

Rafael Amorim, psiquiatra da Faculdade AFYA

O especialista ressaltou que permanecer respondendo mensagens, e-mails e demandas profissionais durante as férias compromete o descanso psicológico.

“Quando a pessoa continua conectada ao trabalho, o cérebro não entende que aquele período é, de fato, um momento de recuperação”

Por fim, Rafael Amorim Figueiredo destacou que pequenas mudanças de hábito podem tornar as férias mais benéficas para a saúde mental.

“Respeitar os próprios limites, desacelerar, manter momentos de lazer e procurar ajuda profissional quando o estresse persiste são atitudes fundamentais para preservar a saúde mental.”

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