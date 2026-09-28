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Canal Saúde Saúde mental no trabalho exige atenção às relações e às condições profissionais Psicóloga explica como sobrecarga, dificuldade de desconectar e ambientes tóxicos podem contribuir para o adoecimento dos trabalhadores

O ambiente de trabalho pode influenciar diretamente a saúde mental dos profissionais. Pressão excessiva, sobrecarga de demandas, cobranças constantes e dificuldades nas relações profissionais podem contribuir para o surgimento ou agravamento de problemas emocionais.

Estresse prolongado, ansiedade, irritabilidade, alterações no sono, cansaço constante e dificuldade de concentração estão entre os sinais de que a saúde mental pode estar sendo afetada. Nesse cenário, estabelecer limites entre a vida profissional e pessoal também se torna importante para preservar o bem-estar.

Nesta segunda-feira (28), o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversa, no Canal Saúde, com a psicóloga clínica e organizacional Adriana Moraes, especialista em saúde mental e desenvolvimento de competências socioemocionais, sobre o crescimento do adoecimento mental no ambiente de trabalho e os fatores que podem contribuir para esse cenário.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Adriana Moraes explica que o excesso de demandas e cobranças pode gerar uma sensação constante de insuficiência entre os profissionais. Segundo a psicóloga, muitos trabalhadores chegam à clínica relatando a impressão de que nunca conseguem alcançar o padrão esperado.

“A gente tem aí uma assim um excesso de demandas, né, de cobranças, é uma sobrecarga intensa de trabalho que isso de fato compromete a saúde mental e o bem-estar psicológico do profissional… Escuto muito na clínica, não é uma sensação de eh nunca eu me sinto bom o suficiente, não é? Parece que eu eu estou sempre eh menor ou menos para aqueles que estão me avaliando.”

A dificuldade de se desligar das responsabilidades profissionais também pode afetar a relação do trabalhador com momentos de descanso e lazer. A especialista destaca que é necessário encontrar um equilíbrio entre as exigências do trabalho e atividades que contribuam para uma boa saúde mental.

“Se eu estou trabalhando, por um lado, e essa sobrecarga de fato está acontecendo, sabe aquela balança antiga, não é… o que é que a gente tá colocando do outro lado, exatamente como forma de neutralizar esse peso… eu chego a escutar pessoas que se dizem eh culpadas por estarem de férias, por estarem eh numa praia, por estarem ali num momento de lazer.”

Além da sobrecarga, a psicóloga chama atenção para ambientes profissionais marcados por relações desgastantes e situações de violência psicológica velada. Nesses casos, competências socioemocionais podem ajudar os trabalhadores a lidar com situações difíceis de maneira mais equilibrada.

“O ambiente profissional ele pode ser um ambiente, entre aspas, tóxico… que haja ali uma certa violência psicológica velada diante de cenários… Existem algumas habilidades sociais e emocionais, como, por exemplo, a capacidade de se autorregular emocionalmente… assim como também uma comunicação mais assertiva, menos passiva e menos subjugada e mais eh verdadeira, mais autêntica…”

Para Adriana Moraes, a construção de ambientes profissionais mais saudáveis também passa pela postura das lideranças. Em vez de apenas apontar falhas, gestores podem desenvolver uma relação baseada no acolhimento, na compaixão e no diálogo.

“Como é que eu percebo a falha do outro? Eu vou apontar ali a vulnerabilidade do outro e vou ali fragilizar ainda mais o outro quando o outro falha? Ou eu vou ali, vamos dizer assim, adubar a minha compaixão… muitas vezes solicitar ajuda não é vulnerabilidade, é muito pelo contrário, é uma maturidade. É importante quando nós temos a humildade de reconhecer que não somos seres eh super na nossa natureza humana…”

A especialista reforça que cuidar da saúde mental no trabalho não deve ser uma responsabilidade colocada apenas sobre o trabalhador. A criação de ambientes com diálogo, respeito, segurança psicológica e relações mais saudáveis também depende das organizações e das lideranças.

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