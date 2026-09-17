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Canal Saúde Saúde Mental: votar após 70 anos reforça autonomia e participação social da pessoa idosa Embora seja facultativo, o voto pode representar uma forma de exercer a cidadania, expressar opiniões e manter o sentimento de pertencimento à sociedade

O voto pode representar, para muitas pessoas idosas, muito mais do que o exercício de um direito. A participação nas eleições também pode ser uma forma de manter o envolvimento com a sociedade, expressar opiniões, tomar decisões e preservar a autonomia durante a velhice.

No Brasil, o voto é facultativo para pessoas com mais de 70 anos. Mesmo sem a obrigatoriedade, o direito de votar permanece garantido. Para especialistas, continuar participando das eleições, quando essa é uma escolha do idoso, pode contribuir para o sentimento de pertencimento e para a percepção de que sua opinião continua tendo valor na sociedade.

Nesta quinta-feira (17), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o médico geriatra Alexandre de Matos sobre a importância da participação social para a saúde mental dos idosos e como o exercício da autonomia, incluindo a participação nas eleições, pode contribuir para um envelhecimento ativo e saudável.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Para o geriatra, a idade cronológica não deve ser confundida com incapacidade para tomar decisões.

“A partir dos 70 anos, o voto deixa de ser obrigatório, mas continua sendo um direito. A gente precisa entender que idade cronológica não é sinônimo de incapacidade para decidir. Para aquele idoso que ainda quer votar, participar das eleições é também uma forma de dizer: ‘Eu continuo fazendo parte da sociedade, minha opinião continua tendo valor e eu também quero participar das decisões sobre o futuro do país’. Isso é importante para a saúde porque representa uma forma de autonomia, que é um dos pilares do envelhecimento ativo e saudável”, explica.

Alexandre de Matos/ médico geriatra

Alexandre de Matos também destaca que a participação social pode ajudar a manter o idoso conectado à sociedade e aos seus próprios objetivos.

“Quando a pessoa perde suas metas e seus propósitos de vida, ela pode adoecer. Do ponto de vista da saúde, o isolamento social, a falta de participação na sociedade e a ausência de novos objetivos, inclusive depois da aposentadoria, estão associados ao aumento do cortisol e da inflamação sistêmica, além de elevarem o risco de doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer e problemas de saúde mental, como depressão e demências”, afirma.

Segundo o especialista, o voto pode ser entendido como uma das diversas formas de participação social ao longo da vida. Para ele, a pessoa idosa deve ter suas escolhas respeitadas, inclusive quando decide continuar participando do processo eleitoral.

“O mais importante é respeitar aquilo que faz sentido para cada pessoa: seus valores, seus propósitos, seus desejos e aquilo que a faz feliz. A gente precisa reconhecer que a opinião, os valores, os propósitos e as vontades do idoso devem ser respeitados. Quando se perde o respeito pela opinião e pelas decisões dessa pessoa, ela perde muito mais do que simplesmente o direito de escolher”, ressalta Alexandre de Matos.

Outro ponto abordado pelo geriatra é a necessidade de equilibrar proteção e autonomia dentro da família. De acordo com o médico, o excesso de cuidados pode acabar limitando a participação do idoso em atividades e decisões.

“Muitas vezes, por amor e carinho, a família tenta superproteger o idoso. Mas é preciso encontrar um equilíbrio. Quando essa proteção é excessiva e impede a pessoa de fazer, participar, ajudar ou tomar decisões, ela pode deixar de se sentir útil e pertencente à família e à sociedade. E isso pode contribuir para o adoecimento. Eu costumo dizer que precisamos equilibrar os dois pratos da balança: oferecer proteção, mas também permitir que o idoso preserve sua utilidade, autonomia e funcionalidade”, destacou Alexandre de Matos.

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