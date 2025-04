A- A+

SAÚDE VOCAL Saúde Vocal em Foco: Campanha Nacional Alerta para Cuidados com a Voz Especialistas alertam para a importância do cuidado vocal e da prevenção de lesões

Os cuidados com a saúde vocal ainda são negligenciados por grande parte da população. E é justamente esse o alerta proposto pela Semana daVoz, promovida pela Academia Brasileira de Laringologia e Voz e pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial.

A necessidade dos cuidados com a saúde vocal são um alerta do otorrinolaringologista e membrodiretor da Academia Brasileira de Laringologia e Voz, Mateus Aires, que conversou com Neneo de Carvalho, âncora da Rádio Folha FM, sobre o tema.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

Ao ser perguntado sobre quanto tempo a voz pode ser usada de forma profissional por dia, Mateus Aires explicou

"Esse tempo de exposição depende muito do condicionamento vocal. Então, se eu sou professor, por exemplo, e não tenho condicionamento vocal, minha voz só vai aguentar 1 a 2 horas e para atuar de forma saudável. Depois disso, eu vou ter as chances de ter lesões."



O otorrinolaringologista ainda continuou

"Então, para aquelas pessoas que utilizam muito a voz, é muito importante esse condicionamento vocal para permitir um uso aí por 4, 6, até 8 horas ao longo do dia de maneira saudável."



Mateus Aires explicou qual o problema mais frenquente que acometem a voz

"O problema mais comum um é a roquidão. A corda vocal é uma estrutura muito pequenininha, tem 1,5 cm só de diâmetro. Qualquer inchaço na corda vocal, qualquer fraqueza se apresenta como roquidão por conta de alguma lesão nas cordas vocais."

Para finalizar a entrevista, o Dr. Mateus Aires falou sobre a campanha da Academia Brasileira de Laringologia e Voz

"Nós estamos oferecendo atendimentos de triagem nas universidades, tanto na Universidade Federal, como na Universidade de Pernambuco, então são atendimentos de triagem e também ações educativas que fizemos no último Domingo no Marco Zero."

Ele ainda continuou

"Teremos ao longo da semana também vários locais da cidade, toda a programação tá no Instagram Cuide da Sua Voz."

Veja também