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LANÇAMENTO Cylene Araújo lança single de forró nas plataformas digitais Música "Santo Antônio Resolva Esse Caso" chega no dia 20 de março com clipe gravado em Olinda

A cantora e compositora Cylene Araújo lança no próximo dia 20 de março o single de forró “Santo Antônio Resolva Esse Caso” em todas as plataformas digitais. Além da música, o público também poderá conferir o videoclipe oficial no seu canal do YouTube. O trabalho foi gravado no Recife, com direção musical de Charles Xavier. As imagens do clipe foram registradas em pontos históricos de Olinda, como o Coreto Centenário da Praça da Abolição. Outras locações incluem a Casa de Tonho e a conhecida Janela da Pitombeira.

Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a cantora e compositora, Cylene Araújo. Ela fala sobre a verdadeira missão e as várias facetas de Santo Antônio.

Santo Antônio é um santo muito querido, apesar de todo dizer que ele é só casamenteiro. Ele é um santo da caridade, [...] ele tá para ajudar as pessoas a ganhar o pão.”

Cylene Araújo começou a cantar aos oito anos de idade, quando se apresentou no programa “Cata-vento”, exibido pela TV Jornal do Commercio, em Recife. Em 1981, passou a conhecer melhor a obra de Luiz Gonzaga, tornando-se grande admiradora do artista. Em 1984, gravou pela primeira vez uma música de Luiz Gonzaga, o baião “Roendo Unha”.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A canção aposta no ritmo e na leveza do forró para embalar o público e celebrar o clima das festas juninas nordestinas. O lançamento chega como um convite para dançar e valorizar a cultura musical da região.

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