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HOMENAGEM Pernambuco eterniza Gilberto Freyre no Panteão Pernambucano Homenagem destaca a relevância do sociólogo para a cultura e a formação social do Brasil

O Governo de Pernambuco oficializou a inclusão de Gilberto Freyre no Panteão Pernambucano, conforme publicação no Diário Oficial, na quarta-feira, 1º de abril. A homenagem reconhece a relevância da obra do escritor e seu impacto na projeção cultural do estado e do país. O Panteão reúne personalidades que contribuíram para a construção da identidade política, social e cultural de Pernambuco.

Para falar sobre a homenagem, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o Fernando Freyre Filho, presidente da Fundação Gilberto Freyre e neto do escritor Gilberto Freyre, ele fala sobre a justiça e a importância da homenagem estadual.

Eu acho que com essa homenagem Pernambuco corrige uma trajetória que é merecida [...] falo isso não como Gilberto Freyre, meu avô, mas como Gilberto Freyre, sociólogo, cientista social”, afirma Fernando Freyre Filho



A presença do autor reforça sua importância como intérprete da formação da sociedade brasileira. Entre seus trabalhos mais influentes está Casa-Grande & Senzala, referência nos estudos sociológicos do Brasil. Para a Fundação Gilberto Freyre, a inclusão representa o reconhecimento oficial de seu legado intelectual.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



A entidade destaca a atualidade de seu pensamento nas discussões sobre identidade e diversidade. Localizada em Apipucos, a fundação segue promovendo ações para preservar e difundir a obra do autor.



A Fundação Gilberto Freyre, situada em Apipucos, no Recife, mantém o compromisso de preservar e divulgar a obra de Gilberto Freyre, por meio de iniciativas culturais, ações educativas e projetos de pesquisa que mantêm viva a contribuição do escritor.

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