TEATRO Peça "Maria é a Mulher" leva debate sobre violência contra a mulher às escolas Júlio César de Araújo usa linguagem popular, músicas e cenas cotidianas para aproximar alunos do tema e mostrar a aplicação da Lei Maria da Penha

Inspirado na Lei Maria da Penha, o espetáculo Maria é a Mulher, escrito e dirigido por Júlio César de Araújo, vai circular pelas escolas públicas do Recife, com apoio da Prefeitura do Cidade, Fundação de Cultura e Secretaria de Cultura. A montagem usa linguagem popular, músicas e elementos da cultura interiorana para aproximar o público do tema, além de mostrar o funcionamento de mecanismos públicos de proteção às mulheres.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o autor e diretor Julio César de Araújo, e as atrizes Andreza Cavalcanti, Cláudia Santos. O autor da peça fala sobre o projeto do machismo e como a peça apresenta as mulheres nesse contexto.

O espetáculo é educativo exatamente por isso, pois traz as informações da Lei Maria da Penha. Ele apresenta as personagens Maria (vivida por Andresa) e a vizinha (vivida por Cláudia), que mostram e desconstroem essa ideia de que as mulheres não são unidas. As mulheres são unidas, sim, que essa ideia de desunião foi o próprio machismo que criou, estrutural, que é muito grande. O maior projeto do machismo é fazer as mulheres ficarem uma contra as outras."

Com cerca de 40 minutos de duração, a peça mistura humor e drama para discutir as várias formas de violência doméstica e valorizar o papel das mulheres na construção de uma cultura de paz. No enredo, personagens de uma pequena cidade se unem para defender Maria das agressões do marido, representando a resistência feminina.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A peça já foi exibida em versões radiofônicas na Rádio Folha FM e em projetos da Unicap, mas esta é a primeira adaptação para o teatro. Para Júlio César, o teatro tem o poder de emocionar e conscientizar, e o engajamento do elenco reforça o compromisso com a causa do combate à violência contra as mulheres.

SERVIÇO

Estreia do espetáculo teatral educativo “Maria é a Mulher”

Dia 31 de outubro às 14h e 19h.

Local: Escola Antônio Heráclio Rego, Rua Manuel Silva , N 134, Agua Fria.

Texto e direção: Julio Cesar de Araujo Rego

Informações: 81-995672923 ( Julio César)

