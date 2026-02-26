A- A+

CULTURA Projeto "Somos o Movimento" marca chegada da Forró Haus ao Brasil com estreia em Pernambuco Iniciativa da ONG criada em Stuttgart será lançada no Recife e propõe centro cultural autossustentável com apoio direto a artistas e ações de inclusão social

A ONG alemã Forró Haus lança neste domingo, 1º de março, o projeto "Somos o Movimento", que marca sua chegada ao Brasil. Será a primeira iniciativa da organização no país e Pernambuco foi o estado escolhido para sediar a proposta. Criada há seis anos em Stuttgart, na Alemanha, a entidade transformou o forró em ponte cultural, reunindo mais de 60 nacionalidades em torno da música e da dança brasileiras. Agora, o objetivo é instalar no Recife a primeira unidade fora da Alemanha.

Para falar sobre o projeto, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o sanfoneiro Derico Alves que integra o projeto, ele fala sobre a expansão do projeto Forró House no Brasil.

A função realmente desse projeto é de criar centros culturais onde nós possamos trazer um pedaço do Brasil para cada local... E o grande diferencial dessa história toda nesse momento é que também abriu-se uma janela para se abrir um centro cultural desse aqui em Pernambuco.”

O lançamento será no Cais do Sertão, a partir das 15h, , com apresentação do modelo que une cultura, formação e sustentabilidade financeira. Os artistas confirmados para apresentação do projeto serão Santanna, Terezinha do Acordeon, Quinteto Violado e Petrúcio Amorim e os mestres apoiadores.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A Forró Haus já realizou 150 shows internacionais e mantém o Fundo Global dos Artistas, com capital inicial de R$ 1 milhão, para garantir salário-base, plano de saúde e apoio contínuo aos músicos vinculados.

A proposta prevê ainda bolsas para pessoas de baixa renda e parcerias locais para viabilizar o centro cultural em Pernambuco. Artistas e mestres da cena nordestina participam do encontro, que encerra com apresentações musicais e momento de convivência.

SERVIÇO:

Domingo, 1º de março, a partir das 15h.

O Centro Cultural Cais do Sertão (fica no Armazen 10, Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife, Recife.)

