Reggae Roots PE movimenta Recife após o Carnaval
Festival chega à 8ª edição no Pátio de São Pedro e na Rua da Moeda, com shows, sound system e debate sobre saberes ancestrais.
Mesmo após o fim do Carnaval, o ritmo da festa continua no Recife. Nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, a capital pernambucana recebe a 8ª edição do Grande Encontro Reggae Roots PE. O evento ocupa o Pátio de São Pedro com apresentações musicais e atividades ligadas à cultura reggae.
Para falar sobre o Festival, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o produtor cultural Wagner Staden, a cantora baiana Danzi e o cantor pernambucano Afonjah. A cantora baiana Danzi fala da emoção de cantar para o público pernambucano pela primeira vez.
Sempre pensei em vir a Recife para turistar, mas trazer a música, o trabalho é incrível. Fazer essa conexão com essa família do Nordeste faz muito sentido", celebra Danzi.
Com o tema “A Inteligência é Ancestral!”, a edição deste ano convida à reflexão sobre a valorização dos saberes tradicionais, destacando a contribuição histórica de povos originários e comunidades afro-diaspóricas, quilombolas, periféricas e ribeirinhas no debate contemporâneo.
Participar do grande encontro Reggae Roots para mim é uma alegria e é estar botando mais um tijolo para que a coisa avance. A gente vem dando o espaço para que a ancestralidade ocupe o espaço, porque através dessa necessidade da emancipação a gente chega até aqui”, reflete Afonjah
Consolidado no calendário cultural, o festival reúne nomes consagrados e novos artistas da cena pernambucana e brasileira. A proposta é ampliar o espaço do reggae no estado e fortalecer o intercâmbio cultural após os dias intensos da folia.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
A programação também chega à Rua da Moeda, no Bairro do Recife, onde o público acompanha o encerramento dedicado ao sound system. Entre os destaques está a cantora baiana Danzi, atração nacional confirmada.
Programação
Sexta, 20/02 - Pátio de São Pedro
17h - Tenda System Kafuá com Djs e Mcs convidados
19h30 - Banda Semente Yeshua. Part. especial de Cubana Rasta
21h - Siba Puri
22h - Danzi (BA)
23h30 - Tenda System Kafuá com Djs e Mcs convidados
Sábado, 21/02 - Pátio de São Pedro
16h - Tenda System Kafuá com Djs e Mcs convidados
19h - Banda Redenção Reggae
20h - Semente Sativa
22h - O Grande Encontro de Marcelo Santana, Gildo Brasáfrica, Afonjah e convidados: Zé Brown, Ednaldo Lima e Anninha Marley
00h - Tenda System Kafuá com Djs e Mcs convidados
Domingo, 22/02 - Rua da Moeda (Bairro do Recife)
16H - Equipe Monte Zion e Coletivo Reggae Roots Garanhuns
20H - Encerramento