CARNAVAL 2026 "Marim dos Caetés" comemora quatro décadas de frevo e memória em Olinda Fundado em 1982, o clube carnavalesco atravessa o tempo preservando a cultura indígena e as tradições do carnaval pernambucano

Com 42 anos de atuação, o Clube Carnavalesco "Marim dos Caetés" constrói uma trajetória ligada à memória e ao tempo do frevo em Olinda. Fundado em 11 de julho de 1982, o clube atravessa gerações mantendo viva a relação entre carnaval, música e dança. Inspirado na antiga povoação indígena de Marim dos Caetés, o nome reforça o vínculo com a origem histórica da cidade.

Para falar sobre o "Marim dos Caetés", o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu a presidente do Clube Carnavalesco, Fernanda Ramos, ela fala com carinho da trajetória do clube.

O Marim dos Caetés é resistência cultural. A gente luta todo ano pra manter essa história viva nas ruas de Olinda



Ao longo das décadas, a agremiação consolidou-se como referência nos desfiles de fantasias de luxo do carnaval pernambucano. Sua presença constante em polos de Olinda, Recife e outros municípios marca a continuidade do trabalho cultural. O Marim dos Caetés também levou sua história a outros estados, ampliando o alcance do frevo.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



Desde 2017, sob a presidência de Fernanda Ramos, o clube mantém o compromisso com a preservação da cultura. O tempo do Marim dos Caetés é feito de permanência, memória e dedicação às tradições populares de Pernambuco.

