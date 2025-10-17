Sex, 17 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta17/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TEATRO

Cúmplices Transgressões de um Ricardo III leva Shakespeare ao Recife com sotaque nordestino

Espetáculo será apresentado no dia 22 de outubro, no Teatro Marco Camarotti, e propõe uma reflexão sobre poder, ética e participação do público na cena teatral.

Reportar Erro
Espetáculo "Cúmplices Transgressões de um Ricardo III no Teatro Marco Camarotti, no Sesc Santo AmaroEspetáculo "Cúmplices Transgressões de um Ricardo III no Teatro Marco Camarotti, no Sesc Santo Amaro - Foto: Divulgação

O Teatro Marco Camarotti, no Sesc Santo Amaro, recebe no dia 22 de outubro, às 19h30, o espetáculo "Cúmplices – Transgressões de um Ricardo III". A montagem propõe uma releitura do clássico de Shakespeare a partir da cultura ibero-nordestina, trazendo para o centro da cena uma reflexão sobre poder, ética e cumplicidade em tempos autoritários.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o Diretor Paulo de Castro, a atriz Fabiana Pirro e o ator Junior Sampaio, traz detalhes do momento que a plateia participa da peça

 

A plateia é convidada várias vezes para participar. Algumas pessoas sobem no palco e toda a plateia reage ao vilão Ricardo III de diversas formas, podendo manifestar um "risinho nervoso," concordar com o personagem, ou discordar completamente e chegar a interferir na ação. A entrada da energia das pessoas que participam faz com que cada espetáculo seja diferente a cada noite", declara o ator Junior Sampaio

 

Ao convidar o público para a mesa de Ricardo III, o espetáculo começa antes mesmo da primeira fala. A cena se transforma num banquete simbólico de poder, onde todos estão envolvidos. Cada apresentação ganha novas trocas e sentidos, impulsionados pela presença da plateia. A direção mantém a transparência e o diálogo direto, marcas do teatro de Moncho Rodriguez.

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

 

Com direção de João Guisande e dramaturgia de Moncho Rodriguez, o espetáculo convida o público a participar ativamente da encenação, rompendo a quarta parede e criando um jogo teatral vivo e provocador. A classificação é de 12 anos, e o convite é direto: teatro é ao vivo, vá ver.

 

SERVIÇO

Cúmplices – Transgressões de um Ricardo III

Dia 22 de outubro, às 19h30

Teatro Marco Camarotti – Sesc Santo Amaro

Rua Treze de Maio, 455 - Recife, PE

Classificação: 12 anos

Reportar Erro

Veja também

Newsletter