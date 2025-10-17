A- A+

TEATRO Cúmplices Transgressões de um Ricardo III leva Shakespeare ao Recife com sotaque nordestino Espetáculo será apresentado no dia 22 de outubro, no Teatro Marco Camarotti, e propõe uma reflexão sobre poder, ética e participação do público na cena teatral.

O Teatro Marco Camarotti, no Sesc Santo Amaro, recebe no dia 22 de outubro, às 19h30, o espetáculo "Cúmplices – Transgressões de um Ricardo III". A montagem propõe uma releitura do clássico de Shakespeare a partir da cultura ibero-nordestina, trazendo para o centro da cena uma reflexão sobre poder, ética e cumplicidade em tempos autoritários.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o Diretor Paulo de Castro, a atriz Fabiana Pirro e o ator Junior Sampaio, traz detalhes do momento que a plateia participa da peça

A plateia é convidada várias vezes para participar. Algumas pessoas sobem no palco e toda a plateia reage ao vilão Ricardo III de diversas formas, podendo manifestar um "risinho nervoso," concordar com o personagem, ou discordar completamente e chegar a interferir na ação. A entrada da energia das pessoas que participam faz com que cada espetáculo seja diferente a cada noite", declara o ator Junior Sampaio

Ao convidar o público para a mesa de Ricardo III, o espetáculo começa antes mesmo da primeira fala. A cena se transforma num banquete simbólico de poder, onde todos estão envolvidos. Cada apresentação ganha novas trocas e sentidos, impulsionados pela presença da plateia. A direção mantém a transparência e o diálogo direto, marcas do teatro de Moncho Rodriguez.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Com direção de João Guisande e dramaturgia de Moncho Rodriguez, o espetáculo convida o público a participar ativamente da encenação, rompendo a quarta parede e criando um jogo teatral vivo e provocador. A classificação é de 12 anos, e o convite é direto: teatro é ao vivo, vá ver.

SERVIÇO

Cúmplices – Transgressões de um Ricardo III

Dia 22 de outubro, às 19h30

Teatro Marco Camarotti – Sesc Santo Amaro

Rua Treze de Maio, 455 - Recife, PE

Classificação: 12 anos

Veja também