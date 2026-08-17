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EVENTO

Sebrae promove Semana de Moda Sustentável com brechó solidário no Recife

Programação reúne mais de 4.500 peças, oficinas gratuitas e ações de empreendedorismo e economia circular até 21 de agosto

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A Semana de Moda Sustentável do Sebrae Pernambuco acontece de 17 a 21 de agosto, no Recife.A Semana de Moda Sustentável do Sebrae Pernambuco acontece de 17 a 21 de agosto, no Recife. - Foto: João Pedro, Sebrae/PE

A Semana de Moda Sustentável do Sebrae Pernambuco acontece de 17 a 21 de agosto, no Recife, com programação aberta ao público. A iniciativa conta com ações sociais, sustentabilidade e empreendedorismo voltado ao setor da moda. Entre os destaques está o Brechó Reciclôset, que reúne mais de 4.500 peças femininas, masculinas e infantis, incluindo opções plus size.

 

Para falar sobre  a Semana de Moda Sustentável, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o especialista em Gestão Empresarial do Sebrae/PE, Omero Galdino, que destaca a importância da capacitação e o estímulo ao empreendedorismo no evento.

 

A gente tem dentro dessa semana de moda sustentável também cursos e oficinas voltados para as pessoas na área de precificação, na área de inteligência artificial, Instagram, vendas e como começar seu negócio do zero”, afirma Omero Galdino

 

A programação inclui ainda oficinas gratuitas de empreendedorismo para profissionais e interessados no mercado da moda, além de um desfile realizado pelos funcionários do Sebrae que apresentam a versatilidade das peças disponíveis no brechó, no dia 18, às 15h.

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

 

Os produtos têm preços a partir de R$ 6, ampliando o acesso a roupas e acessórios e estimulando a economia circular. O espaço também oferece pequenos serviços de costura, como ajustes de bainha e substituição de botões. Parte da renda obtida com as vendas será destinada à compra de cestas básicas para famílias da Comunidade Caranguejo Tabaiares.

 

SERVIÇO

Semana de Moda Sustentável do Sebrae Pernambuco

Quando: 17 a 21 de agosto de 2025.

Onde: Sede do Sebrae Pernambuco (Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Recife)

A participação nas atividades é gratuita e aberta a empreendedores e ao público em geral.

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