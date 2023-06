A- A+

DIA DO TURISTA Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco divulga programação especial para o Dia do Turista Confira lista de museus com entrada gratuita para esta terça-feira 13 de junho

No Dia Nacional do Turista, seis museus de Pernambuco promovem entrada gratuita para atrair visitantes, em parceria com a secretaria estadual de Turismo e Lazer. Para assegurar a gratuidade, o visitante deve acessar a página da Setur-PE (@secretariaturismope) e apresentar o banner da publicação referente ao Dia do Turista na entrada do museu.

Os seguintes museus participam da ação, válida para o dia 13 de junho: Cais do Sertão, Museu do Estado de Pernambuco, Oficina Francisco Brennand, Museu de Arte Sacra, Museu do Homem do Nordeste e Casa-Museu da Fundação Gilberto Freyre. "Nossos museus são grandes equipamentos para os visitantes, com atrativos culturais, lúdicos e informativos. A gratuidade nesta data é uma ação que celebra não apenas nossos museus, como também dá oportunidade de conhecimento a quem se interessa pela história do nosso povo", destaca Daniel Coelho, secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco.

Escreva a legenda aqui

Ação Social

Também para marcar a data especial, na tarde da terça-feira, o núcleo de mulheres artesãs do Arte Plena Espaço Multicultural fará visita ao Museu do Estado e ao Museu Cais do Sertão. O deslocamento foi garantido pela Martur Viagens e Turismo. As artesãs do Arte Plena fazem parte da produção nas comunidades e estão incluídas no processo produtivo do turismo. A proposta é incentivar o setor dentro da própria cidade por meio do turismo criativo e dos espaços culturais.

Serviço

Ação do Dia do Turista

-Museu Cais do Sertão

Endereço: Avenida Alfredo Lisboa, Armazém 10 - Bairro do Recife

Funcionamento: Terça a Sexta: 10h às 16h; Sábados, Domingos e feriados: 11h às 17h.

Fone: (81) 3182-8267

-Museu do Estado de Pernambuco

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 960 - Graças

Funcionamento: Terça a Sexta: 9h às 17h; Sábados, Domingos: 14h às 17h.

Fone: (81) 3184-3174

-Oficina Francisco Brennand

Endereço: Rua Diogo de Vasconcelos, SN, Várzea

Funcionamento: Terça a Domingo: 10h às 18h.

Fone: (81) 2011-5466/(81) 99212-7678

-Museu de Arte Sacra

Endereço: Rua Bispo Coutinho, 726, Alto da Sé - Olinda

Funcionamento: Terça a Sexta: 10h às 17h; Sábados, Domingos: 11h às 17h.

Fone: (81) 3184-3155 (Também é WhatsApp)

-Museu do Homem do Nordeste

Endereço: Avenida Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte

Funcionamento: Terça a sexta-feira, das 8h30 às 17h; Sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h

Fone: (81) 3073-6340/ (81) 3073-6331

-Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre

Endereço: Rua Dois Irmãos, 320, Apipucos, Recife

Funcionamento: Segunda a sexta-feira: 11h, 13h, 14h, 15h e 16h

Fone: (81) 3441-1733 / (81) 3441-3348

Veja também

12 DE JUNHO Polícia Rodoviária Federal participa do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil