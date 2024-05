Secretaria estadual de saúde realiza primeiro mutirão do "Cuida PE"

A- A+

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) realiza o primeiro mutirão do Programa Cuida PE, neste sábado (18/05), envolvendo de forma simultânea todas as Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada (UPAEs) do Estado - mais o Hospital Belarmino Correia (HBC), localizado em Goiana. O Cuida PE é uma estratégia do Governo do Estado, por meio da SES-PE, com objetivo reduzir as filas de exames, consultas e procedimentos cirúrgicos eletivos na rede pública.

Nas 14 UPAEs, espalhadas por todo o Estado, e no HBC, na parte da manhã - e, em alguns casos, também à tarde -, vão ser ofertados à população mais de 3 mil exames e consultas em 31 especialidades diferentes.

“Estamos realizando este mutirão nas Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada, no sábado, que é um dia atípico, já que essas unidades abrem durante a semana. E há essa dificuldade de algumas pessoas se dirigirem à UPAE em virtude do trabalho. Nosso objetivo é flexibilizar esse horário, captando um número maior de pacientes e ampliando o acesso”, destaca o secretário executivo de Gestão Estratégica e Coordenação Geral, Anderson Oliveira.

Para garantir a adesão da população, além de oferecer maior segurança e conforto, a SES-PE destaca uma novidade neste mutirão. Parte dos usuários do sistema público vai ser levada às UPAEs pelas 24 vans do Cuida PE, entregues pelo Governo, recentemente, às 12 Gerências Regionais de Saúde do Estado (Geres). Outros pacientes vão ser transportados pelos veículos do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) dos municípios.

Para quem necessita de traslado, o ponto de encontro são as secretarias de saúde das cidades envolvidas. A partir desses locais, que foram informados previamente aos pacientes, todos seguem para os serviços especializados, a fim de se submeterem aos procedimentos indicados. As Geres, além desse trabalho de mobilização dos municípios, realizaram a regulação dos pacientes que serão beneficiados.

Anderson Oliveira destaca que outros mutirões nas UPAEs vão acontecer. “Este é o primeiro de outros que estamos construindo. O objetivo é que, uma vez por mês, uma UPAE abra as portas, em um sábado, para os usuários listados, que serão conduzidos até a unidade pelas vans do Cuida PE daquela Macrorregional específica”, reforça o secretário executivo.

PROCEDIMENTOS OFERTADOS - Audiometria; Biópsia de Próstata; Cardiologia; Cirurgia Geral; Colposcopia; Dermatologia; Ecocardiograma; Eletrocardiograma; Endocrinologia; Exames de laboratórios; Fisioterapia; Gastroenterologia; Geriatria; Ginecologia; Mamografia; Mastologia; Neurologia; Oftalmologia; Otorrinolaringologia; Pediatria; Pneumologia; Psiquiatria; Raio-x; Reumatologia; Ultrassonografia; Ultrassonografia vascular; Urologia; Vascular e Videolaringoscopia.

