CANAL SAÚDE Sedentarismo e as doenças do coração Quem fala sobre o tema é o cardiologista Heitor Medeiros, no Canal Saúde desta sexta-feira (10)

Para o coração se manter bem, ele precisa de movimento, ou seja, do corpo em atividade. Por isso, o sedentarismo e a obesidade são fatores de risco que aumentam as doenças cardiovasculares, maiores causadoras de morte no Brasil. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou no Canal Saúde desta sexta-feira (10) com o cardiologista Heitor Medeiros.



De acordo com o ´médico, a pandemia do coronavírus influenciou as pessoas quanto a ser mais sedentária.



Antes da Covid-19, 25% da população fazia exercício. Depois, esse índice caiu para 14%. Isso quer dizer que houve uma adaptação do ser humano ao home office, a não sair de casa”, afirmou.

Heitor Medeiros também advertiu, na entrevista, que a alimentação é um fator fundamental a ser levado em consideração quando o assunto é sedentarismo.



A alimentação saudável, tanto para adultos quanto para jovens, é importante. Principalmente para o jovem de hoje em dia que tanto come pizza e hambúrguer, por exemplo, tem que começar a mudar sua alimentação para comidas caseiras. Feijão, arroz, carne…”, orientou.



Quer ouvir essa entrevista na íntegra? Acesse o link do nosso podcast ou ouça na sua plataforma de áudio preferida.



