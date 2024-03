Sedentarismo: Os males da falta de exercícios à saúde

A- A+

Você sabia que próximo domingo, 10 de março, é o Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo? A data foi estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Em um mundo onde a tecnologia nos mantém cada vez mais imóveis, o sedentarismo se tornou um dos maiores vilões da saúde moderna.

A pesquisa ‘Saúde e Trabalho’, feita pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), em 2023, concluiu que 52% dos brasileiros raramente ou nunca praticam atividades físicas. Entre os que fazem atividades, 22% se exercitam diariamente, 13% pelo menos três vezes por semana e 8% ao menos duas vezes semanais. Um outro estudo, desta vez do IBGE e divulgado em 2020, indica que aproximadamente 40% dos brasileiros são sedentários, e esse número aumenta para mais de 50% entre aqueles com 60 anos ou mais. Essa inatividade física contribui para o aumento de doenças crônicas como dores musculares, colesterol alto e diabetes.

Por definição, a OMS considera sedentários adultos entre 18 e 60 anos, quando estes não realizam ao menos 150 minutos semanais, ou seja, 30 minutos, cinco vezes por semana, de atividade física de leve a moderada. E para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o Fisioterapeuta e personal trainer Hugo Griz.

Fisioterapeuta e Personal Trainer Hugo Griz. Foto: Divulgação

O especialista começa alertando sobre os riscos do sedentarismo

“Um dos principais males junto com a alimentação é o sedentarismo, ele é um fator de risco importantíssimo das doenças crônicas. Então doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabetes, as dores nas articulações podem ser causadas pelo sedentarismo, além de elevar o risco de câncer. E como sabemos 52% da população sedentária é muita gente do Brasil”





O personal trainer trouxe dados importantes para espantar o sedentarismo

“Pela OMS, o ideal é que você faça pelo menos 150 minutos por semana de exercícios físicos, aí você já seria um não sedentário. Mas o ideal seria também fazer exercícios físicos regulares. Já que atividade física também é varrer uma casa, subir um lance de escada, cuidar das plantas do jardim, isso são atividades físicas que a gente faz do dia a dia então isso entra já para você não ser sedentário, mas é importante exercícios planejados por um profissional de educação física, então quando o profissional planeja já é uma coisa adaptada que geralmente é prazeroso podendo ser um esporte ou um exercício mais específico.”



O fisioterapeuta também deu dicas de como iniciar a mudança de hábitos para fugir do sedentarismo.

“O exercício físico tem que se tornar um hábito, tem que se tornar algo que se você não fizer vai sentir muita falta, então é um hábito, ter o costume de fazer, então você vai na motivação na primeira semana, a partir da segunda semana, já fica muito mais tranquilo, porque já tá começando a se tornar um hábito e vai ficando cada vez mais fácil, já se consegue ir com muito mais tranquilidade, você sabe o resultado daquilo, você vai pela importância, é como estudar e vai se aprimorando e vai percebendo sua melhora e você consegue ir buscando outras coisas”



Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo

Veja também

ENTREVISTA No Dia da Mulher, Cláudia Molinna, uma das primeiras delegadas da mulher do país, na Folha FM