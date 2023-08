A- A+

CULTURA Segunda edição do festival cultural "Nos Passos da Arte" e feira gastronômica Du'Chef chegam a Olind Programação acontece no Mercado Eufrásio Barbosa, de quinta a domingo, com música, teatro, empreendedorismo e atrações para todas as idades

Olinda será palco, a partir desta quinta-feira (31), da segunda edição do festival “Nos Passos da Arte”. A iniciativa cultural se estende até o domingo (3), das 14h às 21h, no Mercado Eufrásio Barbosa, localizado no largo do Varadouro, reunindo gastronomia, artesanato, música, teatro, dança e emprendedorismo. A abertura contará com bonecos gigantes, orquestra de frevo, passistas e personagens da terra, impulsionando a alegria.

Serão 150 expositores, além de promover a entrega do prêmio de incentivo ao negócio local, com 32 homenageados. No ciclo musical, artistas conhecidos do público, como as bandas Labaredas, Malicia Champion e Zuza Miranda. Ainda sobem ao palco, Renato Pires, Quebraê, Washington Paz, Legião Urbana Cover e muitas outras atrações. A expectativa é que cerca de 15 mil pessoas circulem pelo local, durante os três dias de evento.

Dentro da ação, os participantes também vão conferir a Feira Du’Chef, já tradição no calendário da cidade. Para além de muito sabor, a oportunidade destaca quiosques de moda, utensílios, decoração, exposição de plantas ornamentais e espaço kids. Na área da garotada, cama elástica, tobogã, algodão doce, pipoqueira, recreação, personagens e oficinas lúdicas.

O movimento traz, ainda, um incremento às artes cênicas, no Teatro Fernando Santa Cruz, com a Companhia Alexandre Spain e os espetáculos Cabra da Peste, Brinquedos de Carnaval e Leão do Norte. As peças têm entrada franca, sempre a partir das 14h30. Uma das novidades será um stand exclusivo voltado para tatuagens e mais o espaço Quatro Patas, onde os visitantes poderão se descontrair e encontrar artigos especiais para os amigos pets.

