MEIO AMBIENTE Semana da Água tem programação especial no Parque Dois Irmãos Com o tema "A Água nos Une, o Clima nos Move", equipamento promove atividades para ensinar sobre importância desse recurso natural

Até o dia 24 de março (próximo domingo), o Parque Dois Irmãos organiza uma programação em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março. Os visitantes que passarem pelo equipamento estadual durante esses dias podem participar de atividades como trilhas pela mata, jogos lúdicos, assistir contação de histórias e peças teatrais.

A programação faz parte da Jornada da Água, promovida pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, com eventos em todo o país visando sensibilizar a população sobre a importância dos recursos hídricos.

“É muito simbólico e importante celebrar a semana da água no parque. Como uma Unidade de Conservação, o Parque Dois Irmãos desempenha um papel fundamental na proteção da mata, o que, por sua vez, contribui para a manutenção dos recursos hídricos, como o Açude do Prata, que abastece a população recifense há quase dois séculos”, afirma a gerente geral do parque, Marina Falcão.

A água é fundamental para a vida humana. Diante da urgência de ações voltadas à sua proteção, o parque utiliza a educação ambiental como uma ferramenta para conscientizar a população sobre a importância de conservar esse recurso.

Todas as atividades oferecidas durante a Jornada da Água estão incluídas no valor do ingresso do parque, que custa R$ 5,00 (entrada inteira) e R$ 2,50 (meia entrada). Crianças até 5 anos têm acesso gratuito. Idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência têm direito a meia entrada. Para participar das trilhas, é obrigatório o uso de calça comprida e sapatos fechados.

Confira a Programação completa:

Quarta-feira, 20 de março

09 às 16h - Atividades lúdicas com temática de água

09:30 - Trilha Açude do Meio

10h - Trilha Chapéu do Sol

Quinta-feira, 21 de março

09 às 16h - Atividades lúdicas com temática de água

09:30 - Caminho das Águas

15h - Contação de história: O Açude do Prata

Sexta-feira, 22 de março

09 às 16h - Atividades lúdicas com temática de água

11h - Trilha Açude do Meio

14h - Musical: Melodia das águas

Sábado, 23 de março

09 às 16h - Atividades lúdicas com temática de água

10h - Trilha Açude do Meio

14:30 - Contação de história: O Açude do Prata

15:30 - Trilha Açude do Meio

Domingo, 24 de março

09 às 16h - Atividades lúdicas com temática de água

10h - Trilha Açude do Meio

11h - Musical: Melodia das águas e contação de história: O Açude do Prata

14:30 - Musical: Melodia das águas

15:30 - Trilha Açude do Meio

