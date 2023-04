Semana de Vacinação das Américas é celebrada pela Organização Pan-Americana da Saúde

A- A+

Esta é a Semana de Vacinação das Américas, celebrada pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) junto dos países e territórios das Américas e seus parceiros, com o objetivo de fortalecer a importância da vacinação para preservação da saúde e erradicação de doenças. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, apresentador da Rádio Folha FM 96,7, conversou, no Canal Saúde desta quinta-feira (27), com o pediatra Eduardo Jorge Fonseca, conselheiro do Cremepe, membro do Comitê de Vacinação da Secretaria de Saúde do Estado de PE e da Câmara Técnica do Ministério da Saúde.

Precisamos ir atrás das crianças, adolescentes, adultos e idosos que não completaram seus esquemas vacinais. Reforço que existem 20 milhões de crianças ainda não vacinadas na região das Américas, então, uma em cada cinco crianças, em 2021, não tiveram seu calendário vacinal completamente atualizado. Isso é uma porta aberta para o retorno de doenças consideradas erradicadas, como o sarampo e a poliomielite. Lembro, também, que tem casos de ‘polio’ no Peru, que é vizinho do Brasil”, afirmou.

Eduardo Jorge, rebatendo o movimento ‘antivacina’, explicou que as vacinas vão ficando melhor e mais efetivas com o passar do tempo.

As vacinas só evoluem para melhor, para se tornarem mais imunogênicas. Algumas pessoas ainda têm receio das vacinas contra a Covid-19, mas se a gente, hoje, está conseguindo voltar ao normal: ao trabalho, à escola, à convivência social, às festas, é graças à campanha de vacinação contra a Covid-19. Se as vacinas não fossem seguras, até os eventos considerados mais adversos já teriam acontecido”, declarou.



