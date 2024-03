A- A+

CANAL SAÚDE Semana mundial do cérebro e a importância da ginástica cerebral Ao aderirmos à ginástica cerebral, integramos os hemisférios do cérebro menos estimulados para receber e usar informações

Uma semana para refletir sobre o cérebro, sua importância e os avanços nos estudos acerca desse órgão. Anualmente, neste mês de março, universidades, hospitais e outras organizações, inclusive instituições do governo, unem-se, por uma semana, para realizar um esforço coletivo de popularização dos conhecimentos neurocientíficos. Este ano a tradição se repete e acontece a 29ª Semana Mundial do Cérebro, entre 11 e 17 de março de 2024. O evento é proposto pela Dana Foundation (organização americana dedicada ao avanço da neurociência e da sociedade), e chama a atenção para os cuidados com o órgão mais importante do corpo humano: o cérebro.

A ginástica cerebral traz benefícios tanto individuais quanto coletivos, para colaboradores, equipes e empresas como um todo. É indicada também a crianças e idosos.

Ao aderirmos à ginástica cerebral, integramos os hemisférios do cérebro menos estimulados para receber e usar informações. Ao praticar exercícios cerebrais, aprimoramos nossa capacidade de aprendizado, memorização e raciocínio.

A especialista começou ressaltando a importância do cérebro



“O cérebro é um órgão muito importante e a gente às vezes se esquece desse detalhe. O nosso corpo ele é comandado pelo cérebro, nós respiramos, nosso coração bate exatamente por conta desse órgão e muito além disso, precisamos entender que é esse órgão que faz com que a gente tome decisões que nos mantém a vida ativa, não é então tudo quem somos, graças ao que a gente aprendeu no decorrer da nossa vida e fica armazenado no nosso cérebro, então a população precisa ter essa consciência e a neurociência tá aqui exatamente para mostrar a importância desse órgão. Quais são as pesquisas, o que tem de novo, como a gente pode prevenir doenças e como a gente pode manter esse cérebro saudável por muito mais tempo.”







A neuropsicopedagoga também deu dicas de como manter nosso cérebro ativo e saudável



“Em pesquisas o que se vê muito é a importância de uma atenção na alimentação e importância nas atividades físicas e nas atividades cognitivas, e está se mostrado que claramente que quando a gente se preocupa com a parte cognitiva a gente além de ter ganhos nós mantemos a funcionalidade do cérebro ativo, se a gente for voltar à época da pandemia que a gente teve isolado obtivemos muitos danos na saúde mental entre uma delas o declínio cognitivo aumentando o índice por exemplo de demência, exatamente pela questão do isolamento. Nós seres humanos, nós precisamos viver em comunidades e comunidades com atividades enriquecedoras como por exemplo maior desempenho nas habilidades socioemocionais como na área cognitiva, exercícios para atenção, exercícios para memória, exercícios para o raciocínio lógico. Então esse conjunto de atividades vai favorecer para que a gente mantenha esse cérebro ativo e com longevidade, com com qualidade.”



