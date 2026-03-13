A- A+

Canal Saúde Semana Mundial do Glaucoma alerta para doença que é a principal causa de cegueira irreversível Especialista destaca importância do diagnóstico precoce para evitar danos permanentes à visão

A Semana Mundial do Glaucoma chama atenção para uma doença considerada a principal causa de cegueira irreversível no mundo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Glaucoma, o problema surge a partir do aumento da pressão intraocular, que pode danificar o nervo óptico, estrutura responsável por conduzir as imagens da retina ao cérebro.

Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, cerca de 1 milhão de brasileiros convivem com o glaucoma, e aproximadamente 70% ainda não têm diagnóstico. No mundo, mais de 70 milhões de pessoas vivem com a doença, de acordo com a World Glaucoma Association.

Nesta terça-feira (10), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o oftalmologista Hugo Sá, especialista em catarata e glaucoma e preceptor do fellow de cirurgias de catarata e glaucoma do Instituto de Olhos do Recife.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo

Durante a entrevista, o oftalmologista explicou que o glaucoma é uma doença silenciosa e que, na maioria das vezes, não apresenta sintomas nas fases iniciais.

“Muitas vezes o paciente não sente nada. A perda visual começa pela visão periférica e vai avançando lentamente. Quando a pessoa percebe alguma alteração, muitas vezes o dano já é significativo”, destacou.

Hugo Sá, oftalmologista

O especialista reforçou que a realização de consultas oftalmológicas periódicas é fundamental para o diagnóstico precoce da doença.

“O exame oftalmológico completo, com a medição da pressão intraocular e avaliação do nervo óptico, é essencial. Quando a gente consegue identificar o glaucoma cedo, é possível controlar a doença e evitar a progressão da perda de visão.”

O médico também ressaltou que pessoas com histórico familiar da doença precisam ter atenção redobrada.

“Quem tem parentes de primeiro grau com glaucoma precisa fazer acompanhamento regular. O histórico familiar é um fator de risco importante e pode aumentar significativamente as chances de desenvolver a doença.”

Por fim, Hugo Sá destacou que, apesar de não ter cura, o glaucoma pode ser controlado com tratamento adequado.

“O tratamento pode envolver colírios, laser ou cirurgia, dependendo do caso. O mais importante é que o paciente mantenha o acompanhamento regular para preservar a visão e evitar a progressão da doença.”

Veja também