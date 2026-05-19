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MUSEU Semana Nacional de Museus leva espetáculo de cultura popular à Oficina Francisco Brennand Espetáculo "Pisada, com Manifesto Cultura Popular" reúne dança, música e referências do cavalo-marinho em programação gratuita da Semana Nacional de Museus na Oficina Francisco Brennand.

A Oficina Francisco Brennand participa da 24ª Semana Nacional de Museus com uma programação voltada à valorização da cultura popular nordestina. No dia 24 de maio, o espaço recebe o "Espetáculo Pisada", com Manifesto Cultura Popular, apresentado por Alê Alves, Gel Lima e Felipe Matarazzo. Inspirada nas “pisadas” e nos saberes da Zona Canavieira, a montagem reúne dança, música e referências da estética armorial.

Para falar sobre a Semana Nacional de Museus, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Jamille Barros, gerente de educação e pesquisa da Oficina Francisco Brennand, que fala sobre a diversidade e o papel crítico das instituições.

Os museus são para todo mundo. É um espaço que preza pela diversidade, é um espaço que precisa acessar públicos muito diferentes para inclusive cumprir com esse papel de construção crítica”, afirma Jamille Barros.

A dança do cavalo-marinho conduz a narrativa artística, destacando tradições ligadas à identidade cultural do Nordeste. A apresentação acontece às 15h e integra o Programa Ocupa Oficina, iniciativa que promove encontros entre o museu-ateliê e diferentes expressões culturais.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A ação faz parte da programação nacional coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus. As inscrições devem ser realizadas pelo Instagram da Oficina Francisco Brennand até 24 horas antes da atividade. No dia do evento, a entrada será gratuita para todos os públicos, das 9h às 16h

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