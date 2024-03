Senac abre inscrições para 7 cursos na área de saúde assistencial

A- A+

Com o objetivo de atender à crescente demanda por profissionais qualificados no setor de saúde, o Senac Pernambuco anuncia a oferta de sete cursos na área assistencial, com início programado para os meses de março, abril e julho. A lista de cursos inclui desde formações mais rápidas, como Cuidados com Idosos com Demência, cuja carga horária é de 24 horas, até formações mais extensas, como o Técnico em Enfermagem, com carga horária de 1700 horas.

As outras opções são: Faturamento Hospitalar, Recepcionista em Serviços de Saúde, Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica, Cuidador de Idoso e Atendimento Pré-Hospitalar e Primeiros Socorros. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.pe.senac.br/cursos-2/. As vagas são para a unidade Recife.

"Os cursos oferecem uma oportunidade única para aqueles que desejam ingressar ou se aprimorar em uma área em constante crescimento. Estamos focados em oferecer uma formação completa e atualizada, permitindo que o aluno saia daqui preparado para os desafios e oportunidades que encontrará no mercado de trabalho", afirma Viviane Cordeiro, gerente da unidade do Senac no Recife,.

O Senac Recife fica na Avenida Visconde de Suassuna, 500, no bairro de Santo Amaro. Mais informações pelos telefones (81) 3413.6723 / 6722 / 6651.

Relação dos cursos com inscrições abertas:

Recepcionista em Serviços de Saúde

Quando: de 11 de março a 15 de julho

Aulas de segunda a sexta

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 340h

Valor: 12x de R$ 151,25 no cartão

Cuidador de Idoso

Quando: de 18 de março a 10 de maio

Aulas de segunda a sexta

Horário: das 8h às 12h

Carga horária: 160h

Valor: 12x de R$ 74,50 no cartão

Técnico em Enfermagem

Quando: de 25 de março de 2024 a 18 de julho de 2026

Aulas de segunda a sexta

Horário: das 8h às 12h

Carga horária: 1700h

Valor: 12x de R$ 760,42 no cartão

Atendimento Pré-Hospitalar e Primeiros Socorros

Quando: de 1 a 12 de abril

Aulas de segunda a sexta

Horário: das 8h às 12h

Carga horária: 40h

Valor: 6x de R$ 50,84 no cartão

Faturamento Hospitalar

Quando: de 8 a 12 de abril

Aulas de segunda a sexta

Horário: das 18h30 às 21h30

Carga horária: 15h

Valor: 3x de R$ 63,34 no cartão

Cuidados com Idosos com Demência

Quando: de 15 a 24 de abril

Aulas de segunda a sexta

Horário: das 18h30 às 21h30

Carga horária: 24h

Valor: 6x de R$ 40,84 no cartão

Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica

Quando: de 1 de julho de 2024 a 1 de maio de 2025

Aulas às segundas, quartas e sextas

Horário: das 18h30 às 21h30

Carga horária: 360h

Valor: 12x de R$ 242,92 no cartão

