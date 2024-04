A- A+

OPORTUNIDADE Senac abre inscrições para curso de Barbeiro em Paulista O curso com carga de 172hs/aula começa no dia 6 de maio

O mercado de beleza para homens no Brasil é o segundo maior do mundo, representando cerca de 13% da fatia global. O país fica atrás apenas dos EUA, o que mostra a importância de um setor que não para de crescer. E uma das profissões mais em alta desse mercado é a de barbeiro, com estabelecimentos procurando cada vez mais mão de obra especializada.

Para ajudar a formar profissionais qualificados, o Senac Pernambuco, unidade Paulista, abriu inscrições para o curso de Barbeiro. As aulas têm início no dia 6 de maio e se estenderão até o dia 4 de julho, com encontros de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. A carga horária total é de 172 horas. Para se inscrever, basta acessar o site www.pe.senac.br/cursos-2/.

Durante o curso, os alunos irão aprender desde o básico, como cortar e modelar barba e cabelo, até técnicas mais avançadas, como tratamento capilar, coloração, descoloração, entre outras. Além disso, os participantes também aprenderão a organizar o ambiente de trabalho, selecionando os tipos de produtos, instrumentos, equipamentos e mobiliários necessários para a realização dos procedimentos.

A unidade do Senac em Paulista está localizada na Avenida Prefeito Severino Cunha Primo, nº 30, em Jardim Paulista. Para obter mais informações ou tirar dúvidas, os interessados podem ligar para os números (81) 3372-8250 / 9848-0015 / 9854-0030.

SERVIÇO

Curso de Barbeiro

Quando: de 6 de maio a 4 de julho

Aulas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h

Local: unidade do Senac em Paulista

Endereço: Av. Prefeito Severino Cunha Primo, 30, Jardim Paulista

Investimento: 12x de R$ 123,75 no cartão de crédito

Informações: (81) 3372-8250 / 9848-0015 / 9854-0030 (WhatsApp)

Veja também

CANAL SAÚDE Doença renal crônica na infância