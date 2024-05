A- A+

CURSO Senac oferece curso de inglês para profissionais do setor de Turismo Formação de 50h será ministrada na unidade embarcada do Porto Digital

Entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, Pernambuco registrou um incremento significativo em sua economia. Durante o período, foram injetados mais de R$ 2 bilhões graças ao movimento turístico no Estado, segundo levantamento da Secretaria de Turismo e Lazer e da Empetur. O dado revela a importância do setor para a economia local e a necessidade de profissionais qualificados para atender às demandas desse mercado em expansão.

Atento a essa realidade, o Senac Pernambuco está lançando uma capacitação para profissionais que atuam na área. É o curso Inglês Aplicado a Serviços Turísticos, que visa proporcionar uma base sólida do idioma para garçons, taxistas, lojistas e outros profissionais que lidam diretamente com turistas estrangeiros. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site do Senac.

Com uma carga horária de 50 horas, a formação será ministrada de 21 de maio a 13 de agosto, com aulas às terças e quintas, das 15h às 17h. O objetivo principal do curso é capacitar os participantes a desenvolverem habilidades de comunicação básica em inglês, essenciais para garantir uma experiência satisfatória aos turistas que visitam Pernambuco.

De acordo com a gerente da Unidade de Idiomas do Senac Recife, Marcela Ângelo, o curso é uma oportunidade para que os profissionais do trade turístico ampliem seus conhecimentos no inglês e ainda se destaquem no mercado de trabalho. "Com uma boa base no idioma, eles podem oferecer um serviço melhor e mais personalizado aos turistas, além de ganharem vantagem competitiva no setor", explica.

O curso abordará temas específicos relacionados ao atendimento ao turista, vocabulário e expressões comuns utilizadas no ambiente turístico, além de situacionais práticos para lidar com diversas situações que possam surgir durante o contato com os visitantes estrangeiros.

As aulas serão realizadas na unidade do Senac no Porto Digital, localizada na Rua do Apolo, nº 235, no Bairro do Recife. Para obter mais informações ou tirar dúvidas sobre o curso, os interessados podem entrar em contato com o Senac Recife nos telefones (81) 3413-6716 / 6717 / 6724.

SERVIÇO

Curso de Inglês Aplicado a Serviços Turísticos

Quando: de 21/05 a 13/08

Aulas às terças e quintas, das 15h às 17h

Local: unidade do Senac no Porto Digital

Endereço: Rua do Apolo, 235, Bairro do Recife

Investimento: 12x de R$ 50 no cartão de crédito

Inscrições: www.pe.senac.br/cursos-2/

Veja também

GASTRONOMIA Santa Cruz do Capibaribe realiza a primeira edição do Festival Moda Gastrô