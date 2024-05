Senac oferece curso Tráfego Pago e Mídia de Performance na Prática 

A- A+

O Tráfego Pago é uma excelente ferramenta para melhorar a visibilidade de sites na web, principalmente para as micro e pequenas empresas. A formação tem 30h de carga horária, com início em 17 de junho. Uma oportunidade está disponível no Senac através do curso de Tráfego Pago e Mídia de Performance na Prática, que conta com motores de busca e mídias sociais para direcionar o tráfego para um site. As matrículas podem ser feitas pelo site www.pe.senac.br/cursos-2/.

Esses especialistas são cruciais para empresas que buscam maximizar seu retorno sobre investimento em publicidade online, utilizando técnicas avançadas e análises detalhadas para atingir públicos-alvo específicos e aumentar a eficácia de suas campanhas digitais. A demanda por profissionais com conhecimentos e habilidades especializadas para estratégias de marketing digital tem crescido nos últimos anos, estimulada pela importância crescente do tráfego pago e da mídia de performance.

Visando esta realidade, os alunos terão aulas voltadas aos conhecimentos e habilidades especializadas para otimizar as estratégias bem estruturadas de marketing, especialmente nas áreas relacionadas ao tráfego pago e à mídia de performance na busca. Na formação, serão desenvolvidas técnicas de marketing digital que auxiliam no resultado de busca de um site em outras plataformas de publicidade online, aumentando a chance de transformar visitantes em clientes. A proposta é facilitar o entendimento das campanhas e configurar os lances para definir o orçamento.

O curso tem início em 17 de junho e agrega a situação de aprendizado prático, após assimilação da teoria. Durante a formação, o aluno poderá encontrar métodos de facilitar suas campanhas, dando assim um resultado mais próximo do almejado. Em virtude do curso, o aprendizado pode ser um pontapé inicial para quem almeja a área, assim como um potencial ganho de lugar no mercado de trabalho. Para mais informações, basta fazer contato pelos telefones (81) 3413.6723 / 6722 / 6651.

SERVIÇO

Curso de Tráfego Pago e Mídia de Performance na Prática

Quando: de 17 de junho a 1º de julho

Aulas de segunda a sexta, das 18h30 às 21h30

Local: Senac Recife

Endereço: Av. Visconde de Suassuna, 500, Santo Amaro

Investimento: 6x de R$ 60 no cartão de crédito

Inscrições: www.pe.senac.br/cursos-2/

Mais informações: (81) 3413.6723 / 6722 / 6651

Veja também

RECURSOS HUMANOS 16ª edição do Congresso de Gestão de Pessoas de Pernambuco vai acontecer no Recife